Hammer ma trzy pancerne nowości. Seria Ventus w promocji na start

Hammer Ventus 5G to główny model nowej linii. Smartfon ma 8,2 mm grubości i waży 172 g, a jednocześnie zachowuje odporność IP69 i zgodność ze standardem MIL-STD-810H.

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Nowy pancerniak został wyposażony w ekran AMOLED 6,77 cala z odświeżaniem 120 Hz, jasnością do 4500 nitów oraz szkłem ochronnym SCHOTT Xensation Up. Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7100, wspierany przez 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Hammer Ventus 5G oferuje także aparat główny 108 Mpix z elektroniczną stabilizacją obrazu, przedni aparat 32 Mpix oraz kamerę noktowizyjną 8 Mpix, umożliwiającą rejestrowanie obrazu także w całkowitej ciemności. Dodatkowym wyróżnikiem jest aplikacja pozwalająca wysyłać wiadomości głosowe na odległość do 200 m poza zasięgiem sieci.

Ventus 5G korzysta z baterii węglowo-krzemowej 5000 mAh, która pozwala połączyć dobrą pojemność z cienką konstrukcją urządzenia. Telefon obsługuje szybkie ładowanie 45 W, ładowanie zwrotne, 5G, NFC oraz eSIM.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 16. Hammer gwarantuje 5 lat aktualizacji oprogramowania i poprawek bezpieczeństwa, w tym co najmniej jedną aktualizację systemu Android.

W zestawie ze smartfonem znajduje się etui ochronne z własną technologią BumpAIR i certyfikatem MIL-STD-810H. Wzmocnione narożniki z komorami powietrznymi pomagają rozpraszać energię uderzeń i dodatkowo chronią najbardziej narażone części telefonu, nie zasłaniając obudowy.

Etui zostało zaprojektowane jako integralna część całej koncepcji urządzenia – od smukłej konstrukcji telefonu po dodatkowe zabezpieczenie punktów najbardziej podatnych na uszkodzenia. Cena smartfonu wraz z etui wynosi 1 799 zł.

Hammer Watch Ventus PRO

Drugim urządzeniem premierowej linii jest Hammer Watch Ventus PRO. To lekki smartwatch z ekranem AMOLED 1,43 cal, mapami offline, dwuzakresowym GPS, wodoszczelnością 5 ATM, standardem MIL-STD-810H, szkłem Panda Glass, 256 MB pamięci oraz wsparciem AI HAMMY w aplikacji Hammer App.

Zegarek umożliwia korzystanie z tras GPX, monitorowanie aktywności, snu, stresu, regeneracji oraz gotowości organizmu do wysiłku. Dzięki temu sprawdzi się podczas treningów, wycieczek, podróży i codziennego monitorowania formy.

Linię uzupełnia Hammer Watch Ventus, lżejszy model do codziennej aktywności, wyposażony m.in. w ekran AMOLED, GPS, wodoszczelność 5 ATM oraz funkcje wspierające trening i regenerację.

Cena Hammer Watch Ventus PRO wynosi 499 zł, a Hammer Watch Ventus 299 zł.

Promocja na start

Z okazji premiery Hammer przygotował specjalną ofertę na zestaw obejmujący smartfon Hammer Ventus 5G oraz smartwatch Hammer Watch Ventus PRO. W ramach promocji premierowej można go kupić za 1998 zł, czyli o 300 zł taniej niż przy zakupie obu urządzeń osobno.