Arctic ma nowy gadżet. Jest mały i tani, ale bardzo przydatny

Arctic to niemiecka firma, którą zna większość entuzjastów PC. Wszystko za sprawą połączenia wydajności, kultury pracy i przystępnych cen. Ich specjalizacją są chłodzenia procesora, wentylatory, pasty termoprzewodzące oraz termopady. A tak się składa, że na rynek trafia nowy sprzęt, zapowiadany podczas tajwańskich targów Computex 2026.

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Sugerowana cena to 75 złotych, ale na start jest dużo taniej

Arctic Fan Controller to jak sama nazwa wskazuje urządzenie do kontroli wentylatorów. Do naszej dyspozycji oddano dziesięć złączy typu 4-pin o obciążeniu do 2 A każe. Zasilanie pobierane jest z wtyczki SATA, a całość komunikuje się z płytą główną za sprawą standardu USB 2.0.

Plastikowa obudowa ma wymiary 86 x 55 x 14 milimetrów oraz masę około 59 gramów. Możemy ją przymocować za pomocą dołączonych w zestawie pasków magnetycznych lub taśm 3M. Producent podkreśla szeroką kompatybilność z popularnymi programami jak HWinfo, Libre Hardware Monitor, Fan Control czy SignalRGB.