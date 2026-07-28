Arctic ma nowy gadżet. Jest mały i tani, ale bardzo przydatny
Chciałeś zamontować w komputerze więcej wentylatorów? Brakuje złączy na płycie głównej? Nie ma problemu, bo rozwiążesz to za garść złotówek.
Arctic to niemiecka firma, którą zna większość entuzjastów PC. Wszystko za sprawą połączenia wydajności, kultury pracy i przystępnych cen. Ich specjalizacją są chłodzenia procesora, wentylatory, pasty termoprzewodzące oraz termopady. A tak się składa, że na rynek trafia nowy sprzęt, zapowiadany podczas tajwańskich targów Computex 2026.
Sugerowana cena to 75 złotych, ale na start jest dużo taniej
Arctic Fan Controller to jak sama nazwa wskazuje urządzenie do kontroli wentylatorów. Do naszej dyspozycji oddano dziesięć złączy typu 4-pin o obciążeniu do 2 A każe. Zasilanie pobierane jest z wtyczki SATA, a całość komunikuje się z płytą główną za sprawą standardu USB 2.0.
Plastikowa obudowa ma wymiary 86 x 55 x 14 milimetrów oraz masę około 59 gramów. Możemy ją przymocować za pomocą dołączonych w zestawie pasków magnetycznych lub taśm 3M. Producent podkreśla szeroką kompatybilność z popularnymi programami jak HWinfo, Libre Hardware Monitor, Fan Control czy SignalRGB.
Opisywany sprzęt trafia dzisiaj do sprzedaży. Sugerowana cena to 17 euro, czyli ok. 75 złotych. Na start mowa jednak o 10 euro, a więc równowartości 45 złotych. Arctic udziela tradycyjnie już aż 6 lat gwarancji. Dostajemy więc sensowny gadżet dla posiadaczy starszych/tańszych PC, gdzie na płycie głównej jest mało złączy dla wentylatorów.