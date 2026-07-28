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Arctic ma nowy gadżet. Jest mały i tani, ale bardzo przydatny

Chciałeś zamontować w komputerze więcej wentylatorów? Brakuje złączy na płycie głównej? Nie ma problemu, bo rozwiążesz to za garść złotówek.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:12
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Arctic ma nowy gadżet. Jest mały i tani, ale bardzo przydatny
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Arctic to niemiecka firma, którą zna większość entuzjastów PC. Wszystko za sprawą połączenia wydajności, kultury pracy i przystępnych cen. Ich specjalizacją są chłodzenia procesora, wentylatory, pasty termoprzewodzące oraz termopady. A tak się składa, że na rynek trafia nowy sprzęt, zapowiadany podczas tajwańskich targów Computex 2026.

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Sugerowana cena to 75 złotych, ale na start jest dużo taniej

Arctic Fan Controller to jak sama nazwa wskazuje urządzenie do kontroli wentylatorów. Do naszej dyspozycji oddano dziesięć złączy typu 4-pin o obciążeniu do 2 A każe. Zasilanie pobierane jest z wtyczki SATA, a całość komunikuje się z płytą główną za sprawą standardu USB 2.0.

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Arctic ma nowy gadżet. Jest mały i tani, ale bardzo przydatny

Plastikowa obudowa ma wymiary 86 x 55 x 14 milimetrów oraz masę około 59 gramów. Możemy ją przymocować za pomocą dołączonych w zestawie pasków magnetycznych lub taśm 3M. Producent podkreśla szeroką kompatybilność z popularnymi programami jak HWinfo, Libre Hardware Monitor, Fan Control czy SignalRGB.

Arctic ma nowy gadżet. Jest mały i tani, ale bardzo przydatny

Opisywany sprzęt trafia dzisiaj do sprzedaży. Sugerowana cena to 17 euro, czyli ok. 75 złotych. Na start mowa jednak o 10 euro, a więc równowartości 45 złotych. Arctic udziela tradycyjnie już aż 6 lat gwarancji. Dostajemy więc sensowny gadżet dla posiadaczy starszych/tańszych PC, gdzie na płycie głównej jest mało złączy dla wentylatorów.

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telepolis
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Arctic, oprac. własne