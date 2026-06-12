Koniec z drogim sprzętem do gier. GeForce NOW ma promocję na lato

Potężny pecet wcale nie jest potrzebny

Z każdym rokiem "cloud gaming" (granie w chmurze) zyskuje na popularności i staje się coraz bardziej przystępny. GeForce NOW wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy z ofertą, którą naprawdę trudno zignorować. Właśnie wystartowała letnia promocja przynosząca jedne z największych obniżek w historii tej chmurowej platformy. Użytkownicy dostają dostęp do wciąż rosnącej biblioteki tytułów i najnowszych technologii za ułamek standardowej ceny.

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Przez ograniczony czas pakiety subskrypcyjne kupisz aż o 35 procent taniej. Cena promocyjna rocznego planu Ultimate wynosi obecnie 714,35 zł. Z kolei za 12-miesięczny plan Performance zapłacisz tylko 350,35 zł. To świetna okazja, by na własnej skórze przetestować płynną rozgrywkę napędzaną potężną architekturą GeForce RTX. Nie musisz się już martwić o to, czy twoja karta graficzna "uciągnie" nową grę.

Grasz na czym chcesz i zapominasz o pobieraniu

Sezonowa promocja świetnie zgrywa się w czasie z ciągłym rozwojem samej platformy. GeForce NOW pozwala na uruchomienie tysięcy wspieranych gier bezpośrednio z popularnych cyfrowych sklepów PC. Co w tym wszystkim najlepsze? Całkowicie omijasz żmudne pobieranie gigabajtów danych. Nie musisz też czekać na instalację kolejnych uciążliwych aktualizacji. Oszczędzasz mnóstwo miejsca na dysku i od razu wskakujesz do akcji.

Rozgrywką możesz cieszyć się na urządzeniach, z których korzystasz na co dzień. Chmura działa świetnie na starych laptopach, smartfonach, tabletach czy telewizorach. Nvidia regularnie ulepsza swoje serwery, wprowadza usprawnienia techniczne i poszerza listę wspieranych sprzętów. Dzięki temu opłacanie abonamentu z miesiąca na miesiąc staje się po prostu coraz bardziej opłacalne.

Guild Wars 3 nadciąga z niespodziankami

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Platforma kusi nie tylko zniżkami, ale też świetnymi nowościami dla społeczności. Ogłoszono właśnie, że wyczekiwany hit Guild Wars 3 trafi do usługi GeForce NOW równo w dniu swojej premiery. Fani mogą już teraz dodać grę do swojej listy życzeń. Pozwoli to na bieżąco śledzić najnowsze zapowiedzi z uwielbianego świata Tyrii.