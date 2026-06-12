Fintech

PKO BP rusza z nową aplikacją dla każdego. Do wygrania 3,5 mln zł

PKO BP uruchamia nową aplikację mobilną dla wszystkich użytkowników, nie tylko swoich klientów. Do wygrania będą nagrody o wartości aż 3,5 mln zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:11
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PKO BP rusza z nową aplikacją dla każdego. Do wygrania 3,5 mln zł
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PKO Bank Polski w końcu uruchamia długo zapowiadaną aplikację Kropka. Skorzystać może z niej każdy, nie tylko klienci banku. Do wygrania będą nagrody o łącznej wartości aż 3,5 mln zł - informuje cashless.

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PKO BP uruchamia aplikację Kropka

Aplikacja ma ruszyć w najbliższy poniedziałek, czyli 15 czerwca. W niej użytkownicy będą zbierać kropki za codzienne czynności (np. logowanie), płatności bezgotówkowe i wykonywanie dodatkowych misji. Te następnie będzie można wykorzystać na losy w loterii z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

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Pierwszy sezon zbierania kropek rusza właśnie 15 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Główna nagroda to 100 tys. zł, ale łączna pula wyniesie 190 tys. zł. Każdy kolejny sezon będzie trwał miesiąc, a lista nagród będzie rosnąć. W ostatnim, szóstym sezonie, główna nagroda wyniesie 150 tys. zł, ale łączna pula ma przekroczyć 1 mln zł.

W sumie przez sześć sezonów do wygrania będzie 130 tys. nagród o łącznej wartości 3,5 mln zł. To nie tylko kasa, ale też konsole, rowery, hulajnogi czy karty podarunkowe, np. do Empika lub Allegro. Co ważne, nagrody pieniężne będą przelewane tylko na konto PKO BP, więc w razie wygranej konieczne będzie założenie rachunku w banku.

Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz App Store. Rejestracja odbywa się za pomocą numeru telefonu.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Cashless.pl