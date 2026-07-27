Od dzisiaj w Biedronce. Zastąpi 3 urządzenia na raz

Biedronka wrzuciła promocję na ciekawy sprzęt, który można traktować jako urządzenie 3 w 1. Chociaż postawimy je na biurku, to rzeczywiście może zastąpić aż trzy inne gadżety jednocześnie.

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Lampka biurowa LED w Biedronce

Mowa o biurowej lampce LED w cenie 99 zł. W tym miejscu możecie się zastanawiać - w jaki sposób takie urządzenie może zastąpić 3 inne? Po pierwsze, to po prostu zwykła lampa LED, którą postawimy na biurku i przyda się np. w trakcie pracy czy odrabiania lekcji. Tutaj mamy do wyboru barwę światła - ciepłą, zimną lub neutralną. Moc to 460 lm.

Po drugie urządzenie ma wbudowany cyfrowy zegar z kalendarzem, więc przy okazji sprawdzimy też godzinę. No i wreszcie w podstawie lampki znajduje się ładowarka indukcyjna. Niestety, gazetka promocyjna Biedronki nie zdradza jej mocy. Jedynie dowiadujemy się, że jest szybka. Do wyboru są modele z okrągłą i prostokątną podstawką.