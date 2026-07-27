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Użytkownicy Android Auto na to czekali. Zmiany w Mapach Google

Google wprowadza zmiany w Android Auto, które ułatwią życie kierowców. Chodzi konkretnie o Mapy Google.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:09
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Użytkownicy Android Auto na to czekali. Zmiany w Mapach Google
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Google po długim oczekiwaniu wprowadza dwie nowości do swoich Map w wersji na Android Auto. Obie były do tej pory dostępne jedynie dla użytkowników wersji beta, ale w końcu trafiły do stabilnego kanału.

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Nowości w Mapach Google na Android Auto

Zmiany są dwie. Pierwsza z nich to Immersyjna Nawigacja. Na pewno zdarzyło wam się skręcić nie w tym miejscu, gdzie mieliście. Sam tak zrobiłem, jadąc ostatnio na wakacje, przez co musiałem nadrobić drogi.

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Nowość ma zminimalizować ryzyko takich pomyłek. To przede wszystkim zmiany w interfejsie, dzięki którym Mapy Google mają dokładniej pokazywać drogę, którą mamy się poruszać. Wystarczy szybkie spojrzenie na ekran, aby wiedzieć, gdzie skręcić.

Użytkownicy Android Auto na to czekali. Zmiany w Mapach Google

Druga zmiana to licznik prędkości na żywo. Jeśli korzystacie z Map Google na telefonie, to wiecie, że aplikacja podaje aktualną prędkość. Niestety, do tej pory brakowało tego w wersji na Android Auto. Na szczęście to już zostało naprawione. Odpowiednia ikona pojawi się również w tej wersji aplikacji, przy okazji informując, czy nie przekraczamy prędkości.

Co ważne, aktualizacja wprowadzana jest po stronie serwerowej i odbywa się etapami. To oznacza, że chociaż została już udostępniona w stabilnym kanale, to niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać na nią dłużej niż inni. Niestety, nie da się tego przyspieszyć i trzeba czekać na łaskę Google.

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telepolis
Android Auto Mapy Google Mapy Google na Android Auto Nawigacja immersyjna
Źródła zdjęć: Unsplash
Źródła tekstu: digitaltrends