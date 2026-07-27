Sprzęt

Producent laptopów ostrzega. Dostawca RAM zaproponował mu ceny dwukrotnie wyższe

Firma Framework, która stoi za produkcją prostych w naprawie, modułowych laptopów ogłosiła, że ceny pamięci operacyjnej, które zaproponował jej dostawca wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do poprzednich dostaw.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:04
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Producent laptopów ostrzega. Dostawca RAM zaproponował mu ceny dwukrotnie wyższe
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Drogi RAM to już znak rozpoznawczy 2026 roku. I chociaż niektórzy mieli już nadzieję, że jest drogo, ale stabilnie, to od strony pewnego niszowego producenta, czyli Framework, doszły do nas niepokojące informacje. Otóż dotychczasowy dostawca układów pamięci operacyjnej za kolejną dostawę miał policzyć sobie ponad dwukrotnie więcej niż za wcześniejszą dostawę. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny RAM ponad dwukrotnie wyższe? Niekoniecznie, ale wciąż jest źle

Czy to oznacza, że pamięci będą dwukrotnie droższe? Tego nie można wykluczyć. Są jednak pewne argumenty za tym, że sytuacja Framework jest wyjątkowo zła na tle innych. Zacznijmy od tego, że jest to mały producent, który ma niską siłę przebicia w negocjacjach, przez co jest dalej na liście priorytetów, jeśli chodzi o zaspakajanie potrzeb, oraz tym samym może liczyć na zauważalnie gorsze ceny, niż duże firmy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) 6000MT/s DDR5 CL36
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) 6000MT/s DDR5 CL36
0 zł
2129 zł - najniższa cena
Kup teraz 2129 zł
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws Z 32GB (4x8GB) DDR3 2400MT/s CL11
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws Z 32GB (4x8GB) DDR3 2400MT/s CL11
-300 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 16GB (1x16GB) DDR4 3200MT/s CL16
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 16GB (1x16GB) DDR4 3200MT/s CL16
-50 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement
RAM Kupuj póki bardzo drogo, nim będzie jeszcze drożej

Drugim powodem jest to, że korzysta on z pamięci LPCAMM2. Cóż to za ustrojstwo? Otóż są to układy, których nie umieszcza się w gniazdach, jak SO-DIMM, a przykręca do płyty głównej, umieszczając je na odpowiednich pinach. Trochę tak, jak procesor w sockecie, gdyby w procesorze były otwory na śruby. Ma to liczne zalety, jak to, że rozwiązanie to zajmuje niemal tak samo mało miejsca, jak RAM lutowany do płyty głównej i pojedynczy moduł zapewnia dual channel, ale jednocześnie wciąż jest to rozwiązanie niszowe, co także wpływa na ceny modułów.

Skoro jednak jego ceny poszły ponad dwukrotnie w górę, to oznacza, że wszystkie moduły pamięci operacyjnej czeka podobny los, chociaż może niekoniecznie w formie podwyżki o ponad 100%. 

Image
telepolis
RAM DRAM Framework Drogi RAM
Źródła zdjęć: Framework
Źródła tekstu: tweaktown