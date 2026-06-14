Innowacja na ścieżce rowerowej. Możecie to zrobić razem

Intercom Mesh na twojej głowie

Szum wiatru, dystans i hałas uliczny sprawiają, że swobodna rozmowa między rowerzystami jest często niemożliwa. Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacyjny kask rowerowy Lumos Sonorus, który obecnie podbija platformę Kickstarter. Jego największym atutem jest wbudowany system interkomu w technologii Mesh, pozwalający na jednoczesną komunikację aż 15 rowerzystów.

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Kask Sonorus przenosi jazdę grupową w zupełnie nowy wymiar. Wygodna konfiguracja odbywa się przez aplikację mobilną, a sam interkom aktywuje się niezwykle prosto — wystarczy jedno dotknięcie. System oferuje imponujący zasięg, sięgający do 1,6 km między dwoma użytkownikami na otwartym terenie. Dzięki właściwościom sieci Mesh (gdzie każdy kask przekazuje sygnał dalej), dystans całej grupy może wynieść nawet 8 kilometrów. W środowisku miejskim z powodzeniem osiąga dystans około 500 metrów.

Za najwyższą jakość rozmów odpowiada wbudowany mikrofon z aktywną redukcją szumów oraz otwarta konstrukcja słuchawek (open-ear). Takie rozwiązanie gwarantuje doskonałą słyszalność głosu, nawet przy wietrze wiejącym z prędkością 45 km/h, bez jednoczesnego odcinania rowerzysty od ważnych dźwięków ruchu drogowego, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa.

Kask nad kaskami

Lumos Sonorus to nie tylko komunikator, ale również zaawansowane centrum multimedialne. Zintegrowany moduł Bluetooth pozwala na wygodne słuchanie ulubionej muzyki, audiobooków czy podcastów. Co ciekawe, system wyposażono w innowacyjną funkcję: gdy ktoś z grupy zaczyna mówić przez interkom, muzyka jest płynnie przyciszana, a nie całkowicie pauzowana. Całość zasilana jest wytrzymałą baterią, która wystarcza na 20 godzin aktywnej pracy, a jej ładowanie zajmuje około 4 godzin. Producent zadbał również o ekologię — moduł elektroniczny można zdemontować, by po latach łatwo wymienić sam akumulator.

A do tego kultowe oświetlenie Lumos

Firma Lumos słynie z systemów świetlnych, dlatego model Sonorus zachowuje flagowe rozwiązanie marki — pełne oświetlenie 360 stopni widoczne z dystansu do 2 kilometrów. Kask wyposażono w funkcję automatycznego światła hamowania oraz wbudowane kierunkowskazy, którymi steruje się za pomocą bezprzewodowego pilota na kierownicy. Nowością jest możliwość synchronizacji świateł w grupie, dzięki czemu kierunkowskazy mogą migać w tym samym rytmie dla wszystkich użytkowników. Za ochronę fizyczną głowy odpowiada certyfikat e-bike NTA 8776 oraz renomowany system MIPS.