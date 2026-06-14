Masz ten sprzęt Apple? Już nie dostanie aktualizacji

Każdy sprzęt ma swoją żywotność. Dotyczy to także urządzeń Apple. Firma z Cupertino niedługo zakończy wsparcie aż dla 16 sprzętów. Na liście są zarówno tablety, laptopy, jak i smartwatche.

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Apple kończy wsparcie

W minionym tygodniu Apple zaprezentował nowe wersje swojego oprogramowania: macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27, watchOS 27 oraz iOS 27. Nowe wydania systemów operacyjnych to jednocześnie sygnał, że część urządzeń przestanie być wspierana. Wyjątek stanową iPhone'y, bo na liście nie ma ani jednego modelu.

Pełna lista urządzeń, które nie zostaną zaktualizowane do nowej wersji oprogramowania to:

watchOS 27

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Ultra (1. gen, 2022)

Apple Watch SE (2. gen, 2022)

iPadOS 27

iPad Air‌ (3. gen, 2019)

iPad Pro‌ 12.9-calowy (3. gen, 2018)

‌iPad Pro‌ 11-calowy (1. gen, 2018)

‌iPad‌ (8. gen, 2020)

‌iPad mini‌ (5. gen, 2019)

macOS 27 Golden Gate

MacBook Pro‌ (16-calowy, 2019)

‌MacBook Pro‌ (13-calowy, 2020, 4 złącza Thunderbolt 3)

‌iMac‌ (2020)

Mac Pro (2019)

tvOS 27

Apple TV‌ HD (2015)

‌Apple TV‌ 4K (1. gen, 2017)