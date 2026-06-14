Sprzęt

Masz ten sprzęt Apple? Już nie dostanie aktualizacji

Apple wkrótce zakończy wsparcie aż dla 16 urządzeń. Nie otrzymają one kolejnych aktualizacji z nowymi funkcjami i możliwościami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:38
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Masz ten sprzęt Apple? Już nie dostanie aktualizacji
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Każdy sprzęt ma swoją żywotność. Dotyczy to także urządzeń Apple. Firma z Cupertino niedługo zakończy wsparcie aż dla 16 sprzętów. Na liście są zarówno tablety, laptopy, jak i smartwatche.

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Apple kończy wsparcie

W minionym tygodniu Apple zaprezentował nowe wersje swojego oprogramowania: macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27, watchOS 27 oraz iOS 27. Nowe wydania systemów operacyjnych to jednocześnie sygnał, że część urządzeń przestanie być wspierana. Wyjątek stanową iPhone'y, bo na liście nie ma ani jednego modelu.

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Pełna lista urządzeń, które nie zostaną zaktualizowane do nowej wersji oprogramowania to:

watchOS 27

  • Apple Watch Series 6 (2020)
  • Apple Watch Series 7 (2021)
  • Apple Watch Series 8 (2022)
  • Apple Watch Ultra (1. gen, 2022)
  • Apple Watch SE (2. gen, 2022)

iPadOS 27

  • iPad Air‌ (3. gen, 2019)
  • iPad Pro‌ 12.9-calowy (3. gen, 2018)
  • ‌iPad Pro‌ 11-calowy (1. gen, 2018)
  • ‌iPad‌ (8. gen, 2020)
  • ‌iPad mini‌ (5. gen, 2019)

macOS 27 Golden Gate

  • MacBook Pro‌ (16-calowy, 2019)
  • ‌MacBook Pro‌ (13-calowy, 2020, 4 złącza Thunderbolt 3)
  • ‌iMac‌ (2020)
  • Mac Pro (2019)

tvOS 27

  • Apple TV‌ HD (2015)
  • ‌Apple TV‌ 4K (1. gen, 2017)

Wszystkie wymienione urządzenia nie otrzymają już żadnych aktualizacji z nowymi funkcjami. Natomiast Apple zazwyczaj jeszcze przez rok wspiera je za pomocą poprawek bezpieczeństwa, więc nie trzeba od razu z nich rezygnować. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: ridho try syahpitra / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MacRumors