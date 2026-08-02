PlayStation z dobrymi informacjami dla graczy

Chociaż ceny PlayStation 5 już wzrosły w ostatnim czasie, to teraz może być najlepszy moment na kupno konsoli. Sony zapowiedziało, że nie będzie kolejnych podwyżek. Przynajmniej na razie.

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Nie będzie podwyżek cen PlayStation 5

Sony zapowiedziało, że na razie nie będzie podwyżek cen PlayStation 5. Firmie udało się zabezpieczyć wystarczające dostawy podzespołów, które w pełni zaspokoją produkcję konsoli do marca 2027 roku. Może marne to pocieszenie, biorąc pod uwagę aktualne ceny PS5 i PS5 Pro, ale lepszy rydz niż nic.

Jeśli chodzi o wpływ sytuacji na rynku pamięci na sprzęt PlayStation 5, zapewniliśmy sobie ilość pamięci niezbędną do zrealizowania prognozowanej wielkości sprzedaży w roku obrotowym 26 i nie ma żadnych zmian w naszym planie, zgodnie z którym rentowność sprzętu w roku obrotowym 26 ma pozostać na poziomie zbliżonym do roku obrotowego 25. oświadczyło Sony.

Jeśli planowaliście kupić PlayStation 5, to trudno o lepszy moment. Wiadomo, że najlepiej było to zrobić na premierę, bo wtedy konsola była najtańsza. Dzisiaj podstawowy model kosztuje aż 599,99 dolarów, czyli o 200 dolarów więcej niż 6 lat temu. Jednak faktem jest, że na spadki cen nie ma co liczyć. Jeśli już, to cena będzie rosnąć, więc czekanie nie ma najmniejszego sensu.