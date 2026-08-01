Google szykuje hit. To może być najważniejsze akcesorium od lat

Google od lat rozwija sieć Find Hub dla urządzeń z Androidem, ale wciąż nie oferuje własnego lokalizatora w stylu Apple AirTag. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ w sieci pojawiły się zdjęcia i pierwsze oferty urządzenia nazwanego Pixel Tag. Akcesorium figuruje pod numerem "GA12506" i ma być dostępne w kolorze Fog Light (szarym).

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Nie zabraknie ostrzeżenia przed podrzuconymi nam Pixel Tagami

Pixel Tag wyróżnia się podłużną obudową, odmienną od konstrukcji większości konkurentów. Urządzenie przypomina nieco Samsung Galaxy SmartTag, ale jest wyższe i pozbawione widocznego otworu pozwalającego przymocować je do kluczy czy plecaka. Prawdopodobnie konieczne będzie więc zastosowanie dodatkowego etui.

Z opisu zamieszczonego przez jeden ze sklepów wynika, że na pokładzie ma znaleźć się również głośnik ułatwiający poszukiwania w pobliżu. Nadal nie wiadomo jednak, czy Google zastosuje technologię UWB oraz wymienny lub ładowany akumulator. Nie znamy też certyfikacji IP oraz sugerowanej ceny.