Google szykuje hit. To może być najważniejsze akcesorium od lat
Gigant z Cupertino wreszcie zyska prawdziwego rywala, którym nie był w stanie zostać nawet Samsung. Nadal jest jednak sporo niewiadomych.
Google od lat rozwija sieć Find Hub dla urządzeń z Androidem, ale wciąż nie oferuje własnego lokalizatora w stylu Apple AirTag. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ w sieci pojawiły się zdjęcia i pierwsze oferty urządzenia nazwanego Pixel Tag. Akcesorium figuruje pod numerem "GA12506" i ma być dostępne w kolorze Fog Light (szarym).
Nie zabraknie ostrzeżenia przed podrzuconymi nam Pixel Tagami
Pixel Tag wyróżnia się podłużną obudową, odmienną od konstrukcji większości konkurentów. Urządzenie przypomina nieco Samsung Galaxy SmartTag, ale jest wyższe i pozbawione widocznego otworu pozwalającego przymocować je do kluczy czy plecaka. Prawdopodobnie konieczne będzie więc zastosowanie dodatkowego etui.
Z opisu zamieszczonego przez jeden ze sklepów wynika, że na pokładzie ma znaleźć się również głośnik ułatwiający poszukiwania w pobliżu. Nadal nie wiadomo jednak, czy Google zastosuje technologię UWB oraz wymienny lub ładowany akumulator. Nie znamy też certyfikacji IP oraz sugerowanej ceny.
Oficjalna prezentacja ma odbyć się 12 sierpnia 2026 podczas wydarzenia poświęconego rodzinie smartfonów Pixel 11. Google potwierdziło już termin konferencji, ale sam Pixel Tag nie został jeszcze zapowiedziany.