Apple ostrzega: może nam zabraknąć mocy obliczeniowej

Apple złożył fomularz 10-Q, czyli kwartalny raport finansowych, który muszą składać wszystkie firmy do amerykańskiej komisji papierów wartościowych. W nim pojawiła się część poświęcona komponentom i zasobom obliczeniowym, które mogą okazać się czynnikiem ryzyka dla nadgryzionego jabłka. Okazuje się, że Apple może zabraknąć mocy.

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Apple grozi brakami mocy

Apple przyznał, że boi się niedoborów mocy obliczeniowej w zakresie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Gdyby do nich doszło, to może to wpłynąć na niektóre funkcje i możliwości urządzeń z nadgryzionym jabłkiem.

Głównym problemem dla Apple są ograniczenia związane z pozyskiwaniem pamięci NAND oraz DRAM. Z tego powodu firma z Cupertino nie jest w stanie pozyskiwać komponentów w rozsądnych cenach, a czasami w ogóle nie może ich kupić.

Problemem są też centra danych do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Apple unikało dużych inwestycji, polegając w głównej mierze na rozwiązaniach firm trzecich, w tym między innymi Google. Z tego powodu spółka z Cupertino może nie być zdolna do zapewniania wystarczającej pojemności na rozsądnych warunkach komercyjnych i tym samym sprostać zapotrzebowaniu klientów.