Microsoft obiecuje poprawę. Chodzi o Windowsa 11

W marcu tego roku Microsoft obiecał, że będzie pracować nad zapewnieniem w Windowsie 11 "płynniejszej nawigacji i niezawodnej wydajność w codziennych zadaniach". Jednak od tamtego czasu temat ucichł. Aż do teraz, gdy parę z ust puścił Pavan Davaluri, szef działu Windowsa i urządzeń.

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Windows 11 z lepszą wydajnością

Davaluri ujawnił, co już udało się zrobić. W długim poście na platformie X opisuje między innymi ulepszenia paska zadań oraz menu start. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą kwestii zarządzania pamięcią RAM, która ma być teraz efektywniejsza.

Pracownik Microsoftu twierdzi, że firma z Redmond wprowadziła znaczące ulepszenia w efektywności pamięci RAM oraz opóźnieniach. Udało im się zmniejszyć narzut pamięci między aplikacjami oraz dostosować WinUI 3, aby wbudowane aplikacje zużywały mniej RAM-u.