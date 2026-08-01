Oprogramowanie

Microsoft obiecuje poprawę. Chodzi o Windowsa 11

Microsoft obiecał poprawę wydajności Windowsa 11, w tym przede wszystkim lepsze zarządzanie pamięcią RAM.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 15:13
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Microsoft obiecuje poprawę. Chodzi o Windowsa 11
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W marcu tego roku Microsoft obiecał, że będzie pracować nad zapewnieniem w Windowsie 11 "płynniejszej nawigacji i niezawodnej wydajność w codziennych zadaniach". Jednak od tamtego czasu temat ucichł. Aż do teraz, gdy parę z ust puścił Pavan Davaluri, szef działu Windowsa i urządzeń.

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Windows 11 z lepszą wydajnością

Davaluri ujawnił, co już udało się zrobić. W długim poście na platformie X opisuje między innymi ulepszenia paska zadań oraz menu start. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą kwestii zarządzania pamięcią RAM, która ma być teraz efektywniejsza.

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Pracownik Microsoftu twierdzi, że firma z Redmond wprowadziła znaczące ulepszenia w efektywności pamięci RAM oraz opóźnieniach. Udało im się zmniejszyć narzut pamięci między aplikacjami oraz dostosować WinUI 3, aby wbudowane aplikacje zużywały mniej RAM-u.

Jednak na tym prace Microsoftu się nie kończą. Pavan Davaluri zapewnia, że zespół nadal będzie pracował nad optymalizacją, która pozwoli na lepsze korzystanie z systemu na komputerach z 8 GB pamięci RAM (i więcej).

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telepolis
Microsoft Windows 11
Źródła zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechPowerUp