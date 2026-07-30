Winamp chce powrócić. Pytanie czy nie jest na to zbyt późno?

Winamp ponownie próbuje wrócić do pierwszej ligi. Kultowy odtwarzacz, który dla milionów osób był nieodłącznym elementem komputerów w czasach świetności formatu *.mp3, przygotowuje własną usługę streamingową. Technologiczne zaplecze oraz dostęp do globalnego katalogu muzycznego zapewni mu znana platforma Deezer.

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Premierę zapowiedziano na pierwszą połowę 2027 roku

Mówimy o rozwiązaniu działającym w tzw. modelu white-label. Oznacza to, że użytkownicy nie zobaczą kolejnej wersji aplikacji, lecz usługę działającą pod marką Winamp i z nowym interfejsem. Potwierdzono, że płatny abonament zostanie w pełni zintegrowany z odtwarzaczem. Nie ujawniono jeszcze ceny ani listy krajów, w których oferta będzie dostępna.

Nowy Winamp ma połączyć streaming z lokalnymi plikami, podcastami, internetowymi radiami oraz kolekcjami przechowywanymi w chmurze. Nie jest to pomysł budowany od zera, bo obecna aplikacja posiada podobna funkcjonalność w ramach Fanzone. Jednak kolejna generacja odtwarzacza ma rozwinąć tę koncepcję o pełnoprawny katalog streamingowy.