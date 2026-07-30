iPhone rozpozna złość i depresję. Apple wydał na to fortunę

Największym co do wielkości zakupem w historii Apple pozostaje przejęcie marki Beats, specjalizującej się w modnych słuchawkach i urządzeniach audio. Teraz firma z Cupertino dokonała drugiego pod kątem kosztów zakupu w swojej historii. Cena to aż 2 mld dolarów.

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Apple przejmuje Q.ai

Apple kupił izraelski startup Q.ai. Firma z Cupertino zapłaciła za to 2 mld dolarów. Przejęta spółka specjalizuje się w technologii analizowania mimiki twarzy w celu zrozumienia ludzkich emocji. Dzięki temu Siri będzie mogła dokładniej rozpoznawać nasz stan i rozumieć również komunikaty niewerbalne, co powinno usprawnić rozmowy z AI.

Johny Srouji z Apple określił Q.ai mianem "niezwykłej firmy, która pioniersko wprowadza nowe i kreatywne sposoby wykorzystania obrazowania i uczenia maszynowego". Przyznał też, że jest podekscytowany na samym myśl tego, co nadejdzie.