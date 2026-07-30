Hit z AliExpress wraca w promocji. Laresar V7 PRO taniej z wysyłką z Polski

A tak się składa, że jeden z największych hitów AliExpress, a przynajmniej z perspektywy naszego kraju, jest obecnie w promocji. Mowa tu o kultowym Laresar V7 PRO, czyli odkurzaczu, który może i nawiązuje stylistyką do Dysona, ale wyrobił sobie swoją własną markę i jest mocniejszą wersją jeszcze popularniejszego Laresar V7, którego recenzję przygotował dla Was Damian.

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Laresar V7 PRO w promocji i z wysyłką z Polski

Mamy odkurzacz ręczny z flitrami HEPA i silnikiem o mocy 600 W, co wedle producenta przekłada się na 65 000 Pa mocy ssącej. W zestawie poza samą jednostką znajdziemy truboszczotkę, która wspomaga odkurzanie, wydzierając brud z dywanów, a jej podświetlenie przypodłogowe sprawia, że żaden pyłek nie umknie naszej uwadze. Sam korzystam z Laresar V11 i szczerze mogę przyznać, że to rozwiązanie naprawdę robi robotę, jeśli chodzi o detekcję kurzu.

Mamy także rurę teleskopową, szczotkę szczelinową i inną, dedykowaną do kanap. W dotarciu w trudnodostępne miejsca pomoże natomiast elastyczna rura. Nie zabrakło także baterii, ładowarki oraz stacji ładowania odkurzacza. A wszystko to z darmową wysyłką z Polski może być Wasze za jedyne 394,79 zł.