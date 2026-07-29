Telegram na celowniku. Twórcy grozi aresztowanie

Rosyjskie FSB postawiło zarzuty Pawłowi Durowowi, założycielowi komunikatora Telegram. Urodzony w Rosji 41-letni przedsiębiorca jest oskarżany o ułatwianie działalności terrorystycznej. Poinformowano również o wydaniu międzynarodowego nakazu jego aresztowania.

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Według Rosjan Telegram nie usuwał materiałów wykorzystywanych przez ukraińskie służby specjalne, organizacje terrorystyczne i grupy ekstremistyczne. Miały one służyć do przygotowywania sabotaży, ataków terrorystycznych, masowych zabójstw i oszustw internetowych. Są to jednak zarzuty formułowane przez rosyjskie władze, które od lat próbują przejąć kontrolę nad niezależnymi kanałami komunikacji.

Telegram pozostaje jednym z najpopularniejszych komunikatorów w Rosji, choć władze ograniczają do niego dostęp i promują państwową aplikację MAX. Próbowano również blokować sieci VPN, za pomocą których użytkownicy omijają restrykcje. Komunikator jest wykorzystywany nie tylko do prywatnych rozmów, ale także przez niezależne media oraz żołnierzy po obu stronach wojny rosyjsko-ukraińskiej.