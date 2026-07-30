Microsoft rozbił bank. Eksperci nie spodziewali się takich wyników

Wczorajsze notowania korporacji z Redmond zakończyły się na minusie. Ale publikacja raportu za okres zakończony 30 czerwca odmieniła sytuację. W handlu posesyjnym akcje spółki drożały nawet o ponad 8 proc. Inwestorzy mają jednak co nadrabiać, bo od początku roku papiery wartościowe Microsoftu wyraźnie potaniały.

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Przychody i zyski Microsoftu mocno w górę

Jeden z największych graczy w globalnym sektorze IT poinformował, że w ostatnim kwartale jego przychody wyniosły przeszło 90 mld dolarów. To oznacza wzrost o 18 proc. względem analogicznego okresu 2025 roku. Jednocześnie analitycy spodziewali się wyniku poniżej 88 mld dolarów. Zysk netto zbliżył się do granicy 36 mld dolarów. To o niemal jedną trzecią więcej niż przed rokiem. Najciekawsze jest to, że firma nie zawdzięcza wzrostów jednej gałęzi swojej działalności – wyniki poprawiano w różnych segmentach.

Chmura nowym fundamentem korporacji z Redmond

Najmocniej w oczy rzuca się rozwój sektora chmurowego. Przychody z Azure poszły do góry o 43 proc. Tymczasem analitycy przewidywali, że będzie to mniej niż 40 proc. Duży wzrost uspokoił akcjonariuszy, którzy zakładali, że wyniki mogą być gorsze z powodu ekspansji Google. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu korporacja z Mountain View ogłosiła, iż jej biznes chmurowy urósł o ponad 80 proc. Część obserwatorów nie wierzyła w to, że tak mocno mogą się rozwijać oba biznesy i zakładało, że jeden zyska kosztem drugiego.

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