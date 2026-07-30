Kosmos

Awaria ma Marsie. Tego nie wyklepiesz

NASA pokazała, z czym wiąże się jeżdżenie przez 14 lat po powierzchni Marsa. Tego już nie da się wyklepać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:19
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Awaria ma Marsie. Tego nie wyklepiesz
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Łazik Curiosity dalej bije rekordy. Chociaż jego misja miała trwać znacznie krócej, to pojazd już od 14 lat porusza się po powierzchni Marsa i daje naukowcom nieocenione informacje na temat Czerwonej Planety. Jednak ten czas został okupiony poważnymi usterkami.

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Uszkodzenia Curiosity

Chociaż Curiosity wylądował na Marsie w 2012 roku i jego powierzchnię eksploruje już od 14 lat, to w tym czasie pokonał zaledwie 20 mil, czyli około 32,2 km. To wystarczyło, aby odbiło się to na jego kondycji. Łazik sam zrobił zdjęcia, które pokazują uszkodzone gąsienice.

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Awaria ma Marsie. Tego nie wyklepiesz
Awaria ma Marsie. Tego nie wyklepiesz

Uszkodzenia prawdopodobnie byłyby większe, a być może Curiosity nie byłby w stanie już się poruszać, gdyby nie to, że NASA unikała najbardziej niebezpiecznych terenów. Udało się też stworzyć oprogramowanie, które poprawiło przyczepność oraz zredukowało zużycie. Pomimo tego, jak widać na powyższych zdjęciach. Gąsienice są bliskie całkowitemu zużyciu.

NASA przyznała, że będzie korzystać z Curiosity tak długo, tak będzie to możliwe. W skrócie - pojazd zostanie zajechany, aż nie będzie w stanie dalej się poruszać. 

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telepolis
NASA Mars Łazik Curiosity
Źródła zdjęć: NASA, Shutterstock
Źródła tekstu: NASA