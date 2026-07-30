Patologia na polskich drogach. Polacy niczego się nie nauczyli

Komenda Główna Policji ujawniła dane na temat orzeczonych zakazów sądowych prowadzenia pojazdów. Mogłoby się wydawać, że Polacy wyciągają wnioski. Nic z tych rzeczy. Jest coraz gorzej.

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Patologia polskich dróg

W pierwszej połowie 20216 roku sądu orzekły aż 45 991 zakazów prowadzenia pojazdów. Dla porównania w całym 2025 roku było ich 64 512, a w 2024 zaledwie 47 828. To pokazuje, że nie tylko nie jest lepiej, a wręcz z roku na rok coraz gorzej. Zakazy są nakładane głównie z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, np. narkotyków.

Zaskakujący dla niektórych może być fakt, że aktualnie obowiązują łącznie 262 972 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. W tym jeszcze nie ma nic dziwnego. Lekki szok może wywołać fakt, że dotyczą one 207 687 kierowców. Oznacza to, że ponad 55 tys. osób ma nałożone więcej niż jeden zakaz, co oznacza recydywę.

Spośród tych osób aż 50 ma co najmniej 10 zakazów prowadzenia pojazdów, co oznacza, że wielokrotnie zostali przyłapani na prowadzeniu samochodu pomimo decyzji sądu. Rekordzista ma ich aż 17. Natomiast należy oddać, że nie wszystkie zakazy dotyczą Polaków. Niemal co dziesiąty dotyczy obcokrajowców.