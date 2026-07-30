Motoryzacja

Patologia na polskich drogach. Polacy niczego się nie nauczyli

Nie można tego nazwać inaczej niż patologią. Na polskich drogach pod tym względem jest tylko gorzej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:20
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Patologia na polskich drogach. Polacy niczego się nie nauczyli
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Komenda Główna Policji ujawniła dane na temat orzeczonych zakazów sądowych prowadzenia pojazdów. Mogłoby się wydawać, że Polacy wyciągają wnioski. Nic z tych rzeczy. Jest coraz gorzej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Patologia polskich dróg

W pierwszej połowie 20216 roku sądu orzekły aż 45 991 zakazów prowadzenia pojazdów. Dla porównania w całym 2025 roku było ich 64 512, a w 2024 zaledwie 47 828. To pokazuje, że nie tylko nie jest lepiej, a wręcz z roku na rok coraz gorzej. Zakazy są nakładane głównie z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, np. narkotyków.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Alkomat ALCOFORCE AF-300
Alkomat ALCOFORCE AF-300
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Etui BACSCAN WD Czerwony
Etui BACSCAN WD Czerwony
0 zł
24 zł - najniższa cena
Kup teraz 24 zł
Alkomat XBLITZ Alco Elektrochemiczny Czarny
Alkomat XBLITZ Alco Elektrochemiczny Czarny
0 zł
261.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 261.99 zł
Advertisement

Zaskakujący dla niektórych może być fakt, że aktualnie obowiązują łącznie 262 972 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. W tym jeszcze nie ma nic dziwnego. Lekki szok może wywołać fakt, że dotyczą one 207 687 kierowców. Oznacza to, że ponad 55 tys. osób ma nałożone więcej niż jeden zakaz, co oznacza recydywę.

Spośród tych osób aż 50 ma co najmniej 10 zakazów prowadzenia pojazdów, co oznacza, że wielokrotnie zostali przyłapani na prowadzeniu samochodu pomimo decyzji sądu. Rekordzista ma ich aż 17. Natomiast należy oddać, że nie wszystkie zakazy dotyczą Polaków. Niemal co dziesiąty dotyczy obcokrajowców.

Na początku 2026 roku w życie weszły nowe przepisy, w ramach których kierowca złapany na prowadzeniu pojazdu pomimo zakazu może otrzymać dożywotni zakaz, karę bezwzględnego więzienia oraz obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego.

Image
telepolis
Komenda Główna Policji policja jazda po alkoholu jazda na podwójnym gazie zakaz prowadzenia pojazdów jazda pod wpływem
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Business Insider