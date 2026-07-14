Wystarczy kilka sekund. Kierowcy grozi za to mandat 500 złotych

500 zł mandatu za telefon za kierownicą

Korzystanie z telefonu podczas jazdy jest bardzo niebezpieczne. Choć większość kierowców wydaje się nie zdawać sobie z tego sprawy. A telefon przyciąga jak magnes. Komu nie zdarzyło się szybko spojrzeć na ekran telefonu, napisać krótką odpowiedź na wiadomość, albo szybko sprawdzić powiadomienia? Tymczasem, statystyki są nieubłagane. W wielu przypadkach, takie zachowanie na drodze niesie ze sobą przykre skutki, nie tylko finansowe. Korzystanie z telefonu za kierownicą może skończyć się nie tylko mandatem, ale stworzyć zagrożenie na drodze. Szczególnie, że w przypadku jazdy, kilka sekund może oznaczać pokonanie trasy o długości kilkudziesięciu metrów. A podczas naszej nieuwagi, może zdarzyć się naprawdę wiele, np. pieszy może wejść na przejście lub jadące przed nami auto może nagle gwałtownie zahamować. Dlatego też, przy każdej możliwej okazji, warto przypominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.