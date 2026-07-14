To już oficjalne: Gwiezdne Wojny: The Mandalorian wracają 31 lipca

"The Mandalorian" oficjalnie powróci 31 lipca 2026

Po majowej premierze filmu "The Mandalorian i Grogu" fani z niecierpliwością czekają na kolejne przygody Dina i jego towarzysza. Ale jeszcze nie ogłoszono oficjalnych planów dotyczących czwartego sezonu "The Mandalorian". Wiadomo jednak, że jego fabuła została w dużej mierze przerobiona na kinowy hit "The Mandalorian i Grogu", co po części sprawia, że przyszłość serialu staje się dość niepewna. Ale fani nie muszą się martwić - "The Mandalorian" oficjalnie powróci pod koniec tego miesiąca, a dokładnie 31 lipca 2026.

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Miłośnicy planszówek będą zachwyceni

Chodzi o nowe rozszerzenie do gry planszowej od Unexpected Games - The Mandalorian: Adventures - Sworn to the Creed. To już drugie rozszerzenie, bazujące na elementach gry podstawowej i wcześniejszego Clan of Two.

Gra została zaprojektowana dla jednego do czterech graczy, którzy mogą ponownie przeżyć wydarzenia z pierwszego sezonu. Wszystko dzięki misjom opartych na fabule The Mandalorian. Każdy z graczy kontroluje postać wyposażoną we własną talię umiejętności. Korzystając z unikalnego systemu kart, gracze muszą pokonać wrogów, zrealizować cele i sprostać wyzwaniom misji, a także wykryć zdrajców.