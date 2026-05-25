Nowe Gwiezdne Wojny już w tym tygodniu. Emocji nie brakuje

Gwiezdne Wojny zawsze wzbudzają wiele emocji

Gwiezdne Wojny w końcu powróciły do kin z filmem "Mandalorian i Grogu". Debiutują w kinach właśnie w tym tygodniu, w związku z czym fani tej serii zacierają ręce z radości. Film, został wyreżyserowany przez Johna Favreau i opowiada historię Pedra Pascala, który wcielił się w rolę kultowego łowcy nagród. W obsadzie, obok Pascala, widzowie mają okazję zobaczyć Sigourney Weaver i Jeremy Allen'a White'a, którzy grają pułkownika Warda i Rottę Hutta.

Scena z Rottą Huttem, w której jest on pokazany jako niemowlę (wygląda tak samo jak w filmie "Wojna klonów" z 2008 roku) pokazuje jak dobrze sprawdza się nostalgia w tego typu produkcjach. To scena, która spotka się z pewnością z uznaniem zagorzałych fanów serii, ale też nie zrazi przeciętnej widowni kinowej, która do tej pory Gwiezdych Wojen nie widziała.

Recenzje, jak to przy tego typu filmach bywa, są zazwyczaj mieszane, ale w tym przypadku więcej jest tych pozytywnych. Wiele osób określa "Mandalorian i Grogu" jako samodzielną i zabawną historię, aczkolwiek mało istotną dla uniwersum Gwiezdych Wojen. Może to być zaleta, ale i zarzut jednocześnie. To już zależy od osoby i jej indywidualnych oczekiwań.

Najważniejsze jest jednak to, że pojawienie się filmu wywołało ożywioną dyskusję oraz sprawiło, że wróciło zainteresowanie trzema sezonami serialu "The Mandalorian" na platformie Disney+. Jeśli chodzi o opinie na Rotten Tomatoes, to produkcja wystartowała z 88% pozytywnymi ocenami od publiczności, co stanowi obecnie najwyższy wynik spośród filmów Star Wars z ery Disneya. Krytycy okazali się nieco bardziej powściągliwi i ocenili film na 64%.