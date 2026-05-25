Nowe Gwiezdne Wojny już w tym tygodniu. Emocji nie brakuje
Premiera "Mandalorian i Grogu" w Polsce miała miejsce 22 maja 2026, dlatego też w centrum uwagi wielu widzów. Warto podkreślić, że to pierwsza kinowa produkcja ze świata "Gwiezdnych Wojen" od siedmiu lat. Stąd tak wielkie oczekiwania, że film osiągnie sukces i stanie się głośnym przebojem sci-fi tego lata.
Gwiezdne Wojny zawsze wzbudzają wiele emocji
Gwiezdne Wojny w końcu powróciły do kin z filmem "Mandalorian i Grogu". Debiutują w kinach właśnie w tym tygodniu, w związku z czym fani tej serii zacierają ręce z radości. Film, został wyreżyserowany przez Johna Favreau i opowiada historię Pedra Pascala, który wcielił się w rolę kultowego łowcy nagród. W obsadzie, obok Pascala, widzowie mają okazję zobaczyć Sigourney Weaver i Jeremy Allen'a White'a, którzy grają pułkownika Warda i Rottę Hutta.
Scena z Rottą Huttem, w której jest on pokazany jako niemowlę (wygląda tak samo jak w filmie "Wojna klonów" z 2008 roku) pokazuje jak dobrze sprawdza się nostalgia w tego typu produkcjach. To scena, która spotka się z pewnością z uznaniem zagorzałych fanów serii, ale też nie zrazi przeciętnej widowni kinowej, która do tej pory Gwiezdych Wojen nie widziała.
Recenzje, jak to przy tego typu filmach bywa, są zazwyczaj mieszane, ale w tym przypadku więcej jest tych pozytywnych. Wiele osób określa "Mandalorian i Grogu" jako samodzielną i zabawną historię, aczkolwiek mało istotną dla uniwersum Gwiezdych Wojen. Może to być zaleta, ale i zarzut jednocześnie. To już zależy od osoby i jej indywidualnych oczekiwań.
Najważniejsze jest jednak to, że pojawienie się filmu wywołało ożywioną dyskusję oraz sprawiło, że wróciło zainteresowanie trzema sezonami serialu "The Mandalorian" na platformie Disney+. Jeśli chodzi o opinie na Rotten Tomatoes, to produkcja wystartowała z 88% pozytywnymi ocenami od publiczności, co stanowi obecnie najwyższy wynik spośród filmów Star Wars z ery Disneya. Krytycy okazali się nieco bardziej powściągliwi i ocenili film na 64%.
Dla tych, którzy nie są zorientowani - świat Gwiezdych Wojen na platformie Disney+ obecnie liczy już 85 odcinków, na które składają się trzy sezony "The Mandalorian", "Księga Boby Fetta", "Obi-Wan Kenobi", dwa sezony "Andora", "Ashoka", "Akolita" i "Załoga rozbitków". Do tego wszystkiego można śmiało dołożyć różne animacje.