Nowy serial Netflixa przebije Stranger Things? Widzowie zachwyceni
No i się doczekaliśmy. Na Netflixie, 21 maja 2026, zadebiutował "The Boroughs", serial promowany nazwiskami twórców słynnego "Stranger Things". Okazuje się, że dobrze było postawić na seniorów. Serial zdobył serca widzów już od dnia premiery.
"The Boroughs" - serial jednak się spodobał widzom
Były obawy, że będzie jedynie odgrzewanym kotletem i nic świeżego nie wniesie. A jednak stało się inaczej. Okazuje się, że tego typu seriali nigdy dość. "The Boroughs"to nie tylko "Stranger Things dla seniorów", to powrót tajemniczego miasteczka, potworów i sekretów. To faktycznie coś w rodzaju nowego początku, jak zapowiadał już sam zwiastun. Akcja serialu ma miejsce w Nowym Meksyku i pokazuje grupę zamożnych seniorów, którzy jakiś czas temu wyszli z założenia, że w ich życiu nie stanie się już nic spektakularnego. Całe szczęście dla nas - widzów, mylili się co do tej kwestii.
Główny bohater to Sam Cooper (w tej roli Alfred Molina), który jest zgorzkniałym wdowcem i eks inżynierem. Bohater po śmierci żony niechętnie przeprowadza się na malownicze i wręcz sielankowe, osiedle dla seniorów. Szybko jednak okazuje się, że cała ta idylla - sąsiedzkie grille i pole golfowe - jest jedynie przykrywką dla niesłychanie tajemniczych wydarzeń.
Cooper szybko zjednuje sobie przyjaciół i wraz z nimi zaczyna badać sekrety tajemniczego The Boroughs. I całe szczęście, to wcale nie jest nudne. Serial wciąga i bawi. Nie ma też co spojlerować, tych widzów, którzy jeszcze po serial nie sięgnęli. A najwyraźniej warto. Bardzo nas cieszy również to, że napływające ze wszystkich stron recenzje, póki co, są bardzo optymistyczne i zachęcają do obejrzenia. Bohaterowie są niesamowici, a estetyka "Stranger Things" nie zawodzi, ale dodaje kolorytu całej produkcji.
"The Boroughs" jest obecnie nr 2 na liście Netflixa (nic póki co nie jest ruszyć reality show "Love is Blind". "The Boroughs" wyprzedziło jednak "Berlin: Dama z gronostajem" oraz "Nemesis".
"The Boroughs" do obejrzenia na Netflixie od 21 maja 2026.