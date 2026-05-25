Nowy serial Netflixa przebije Stranger Things? Widzowie zachwyceni

"The Boroughs" - serial jednak się spodobał widzom

Były obawy, że będzie jedynie odgrzewanym kotletem i nic świeżego nie wniesie. A jednak stało się inaczej. Okazuje się, że tego typu seriali nigdy dość. "The Boroughs"to nie tylko "Stranger Things dla seniorów", to powrót tajemniczego miasteczka, potworów i sekretów. To faktycznie coś w rodzaju nowego początku, jak zapowiadał już sam zwiastun. Akcja serialu ma miejsce w Nowym Meksyku i pokazuje grupę zamożnych seniorów, którzy jakiś czas temu wyszli z założenia, że w ich życiu nie stanie się już nic spektakularnego. Całe szczęście dla nas - widzów, mylili się co do tej kwestii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Główny bohater to Sam Cooper (w tej roli Alfred Molina), który jest zgorzkniałym wdowcem i eks inżynierem. Bohater po śmierci żony niechętnie przeprowadza się na malownicze i wręcz sielankowe, osiedle dla seniorów. Szybko jednak okazuje się, że cała ta idylla - sąsiedzkie grille i pole golfowe - jest jedynie przykrywką dla niesłychanie tajemniczych wydarzeń.

Cooper szybko zjednuje sobie przyjaciół i wraz z nimi zaczyna badać sekrety tajemniczego The Boroughs. I całe szczęście, to wcale nie jest nudne. Serial wciąga i bawi. Nie ma też co spojlerować, tych widzów, którzy jeszcze po serial nie sięgnęli. A najwyraźniej warto. Bardzo nas cieszy również to, że napływające ze wszystkich stron recenzje, póki co, są bardzo optymistyczne i zachęcają do obejrzenia. Bohaterowie są niesamowici, a estetyka "Stranger Things" nie zawodzi, ale dodaje kolorytu całej produkcji.

"The Boroughs" jest obecnie nr 2 na liście Netflixa (nic póki co nie jest ruszyć reality show "Love is Blind". "The Boroughs" wyprzedziło jednak "Berlin: Dama z gronostajem" oraz "Nemesis".