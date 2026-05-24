Apple szykuje kolejne słuchawki? Pojawił się nowy ślad
Właśnie pojawiły się informacje dotyczące nowych słuchawek Apple. Jest możliwe, że gigant z Cupertino odświeży linię słuchawek, która od ponad 2 lat nie miała nowych modeli.
To mogą być nowe słuchawki z linii Beats
W sieci pojawiły się przesłanki wskazujące na to, że Apple może odświeżyć jedną z linii słuchawek nausznych. Chodzi o patent przedstawiony Federalnej Komisji Łączności USA (FCC), w którym jest mowa o nowych, nausznych słuchawkach Apple z łącznością Bluetooth.
Niestety wzmianka o patencie nie jest opatrzona bardzo szczegółowymi informacjami i podaje jedynie numer modelu o niewiele mówiącym oznaczeniu A3577. Nie ma tu również szczegółowego diagramu technicznego ani opisu. W skrócie – jest to jedynie wpis w bazie danych FCC dotyczący nowych słuchawek nausznych Apple.
W chwili obecnej amerykański gigant oferuje dwie linie słuchawek: AirPods Max oraz Beats. Te pierwsze właśnie w kwietniu 2026 r. doczekały się nowego modelu, więc prosta dedukcja wskazywałaby, że jeśli ten nowy patent z FCC miałby dotyczyć którychś słuchawek, to właśnie nowych Beatsów. Istnieje też niewielka szansa, że mogłyby to być zupełnie nowe słuchawki.
A skoro już o właśnie słuchawkach mowa, to niedawno pojawiły się inne doniesienia (od Marka Gurmana z Bloomberga) o tym, jakoby Apple testowała nowe AirPodsy wyposażone w kamerki. Miałyby one służyć jako źródło dodatkowego kontekstu dla Siri, np. przy zapytaniach o porady kulinarne na podstawie składników znajdujących się obok nas.