Sprzęt

Apple szykuje kolejne słuchawki? Pojawił się nowy ślad

Właśnie pojawiły się informacje dotyczące nowych słuchawek Apple. Jest możliwe, że gigant z Cupertino odświeży linię słuchawek, która od ponad 2 lat nie miała nowych modeli.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 24 MAJ 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple szykuje kolejne słuchawki? Pojawił się nowy ślad
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

To mogą być nowe słuchawki z linii Beats

W sieci pojawiły się przesłanki wskazujące na to, że Apple może odświeżyć jedną z linii słuchawek nausznych. Chodzi o patent przedstawiony Federalnej Komisji Łączności USA (FCC), w którym jest mowa o nowych, nausznych słuchawkach Apple z łącznością Bluetooth.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety wzmianka o patencie nie jest opatrzona bardzo szczegółowymi informacjami i podaje jedynie numer modelu o niewiele mówiącym oznaczeniu A3577. Nie ma tu również szczegółowego diagramu technicznego ani opisu. W skrócie – jest to jedynie wpis w bazie danych FCC dotyczący nowych słuchawek nausznych Apple.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne POWERLOCUS P2 Kids Kocie uszy Fioletowo-różowy
Słuchawki nauszne POWERLOCUS P2 Kids Kocie uszy Fioletowo-różowy
0 zł
131.25 zł - najniższa cena
Kup teraz 131.25 zł
Słuchawki dokanałowe NICEBOY Hive Pods 4 Czarny
Słuchawki dokanałowe NICEBOY Hive Pods 4 Czarny
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds 6i ANC Biały
Słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds 6i ANC Biały
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Advertisement

W chwili obecnej amerykański gigant oferuje dwie linie słuchawek: AirPods Max oraz Beats. Te pierwsze właśnie w kwietniu 2026 r. doczekały się nowego modelu, więc prosta dedukcja wskazywałaby, że jeśli ten nowy patent z FCC miałby dotyczyć którychś słuchawek, to właśnie nowych Beatsów. Istnieje też niewielka szansa, że mogłyby to być zupełnie nowe słuchawki.

A skoro już o właśnie słuchawkach mowa, to niedawno pojawiły się inne doniesienia (od Marka Gurmana z Bloomberga) o tym, jakoby Apple testowała nowe AirPodsy wyposażone w kamerki. Miałyby one służyć jako źródło dodatkowego kontekstu dla Siri, np. przy zapytaniach o porady kulinarne na podstawie składników znajdujących się obok nas.

Image
telepolis
#Apple słuchawki słuchawki nauszne beats apple
Źródła zdjęć: Sandor Szmutko / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCMag