Apple szykuje kolejne słuchawki? Pojawił się nowy ślad

To mogą być nowe słuchawki z linii Beats

W sieci pojawiły się przesłanki wskazujące na to, że Apple może odświeżyć jedną z linii słuchawek nausznych. Chodzi o patent przedstawiony Federalnej Komisji Łączności USA (FCC), w którym jest mowa o nowych, nausznych słuchawkach Apple z łącznością Bluetooth.

Niestety wzmianka o patencie nie jest opatrzona bardzo szczegółowymi informacjami i podaje jedynie numer modelu o niewiele mówiącym oznaczeniu A3577. Nie ma tu również szczegółowego diagramu technicznego ani opisu. W skrócie – jest to jedynie wpis w bazie danych FCC dotyczący nowych słuchawek nausznych Apple.

W chwili obecnej amerykański gigant oferuje dwie linie słuchawek: AirPods Max oraz Beats. Te pierwsze właśnie w kwietniu 2026 r. doczekały się nowego modelu, więc prosta dedukcja wskazywałaby, że jeśli ten nowy patent z FCC miałby dotyczyć którychś słuchawek, to właśnie nowych Beatsów. Istnieje też niewielka szansa, że mogłyby to być zupełnie nowe słuchawki.