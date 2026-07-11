Te monitory zadowolą wymagających. Ich jakość oszałamia

Samsung wprowadza trzy nowe monitory wysokiej klasy. Jeden z nich jest pierwszym takim modelem w ogóle w ofercie koreańskiego giganta.

Dwa QD-OLED dla graczy i pierwszy WOLED od Samsunga

Dwa nowe monitory z serii Samsung G80SH wchodzą właśnie do sprzedaży. Są one wyposażone w matryce QD-OLED i oferowane w wersjach 27- i 32-calowych. Charakteryzują się płaskim ekranem, 3840 x 2160 px, 16:9, 240 Hz, HDR10+ Gaming, a także HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 oraz USB-C 98 W Power Delivery. Ich funkcjonalność uzupełnia matowa powłoka na ekran.

Monitory te posiadają panel 4. generacji QD-OLED, który nie ma subpikseli RGB Stripe – w tych modelach nie jest to kluczowe, ponieważ G80SH to konstrukcje skierowane do grania i oglądania treści. Subpiksele RGB Stripe byłyby bardziej przydatne w pracy biurowej (ostrzejszy tekst). Samsung zapewnia 2-letnią gwarancję obejmującą powidoki. Monitory kosztują odpowiednio 4099 zł i 4599 zł za wariant 27- i 32-calowy.

Oprócz tego Samsung wprowadził na rynek swój pierwszy monitor z panelem WOLED produkowanym przez LG Display. Model ten to Samsung G73SH i charakteryzuje się 4K, 165 Hz, możliwością podbicia do 330 Hz przy 1080p, a także HDR10+ Gaming. To również monitor skierowany do graczy i także bez struktury subpikseli RGB Stripe. Jest sprzedawany w wariancie 32-calowym i kosztuje 3399 zł.