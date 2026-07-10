Kontrole fiskusa. Aż w 60% przypadków wykryto nieprawidłowości

W aż 60 proc. przypadków kontrole skarbówki w tym roku wykazały nieprawidłowości. Dotyczy to tylko województwa zachodniopomorskiego.

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Bezwzględne kontrole fiskusa

Takie informacje przekazała Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Tylko w tym roku w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 1054 kontrole w ramach tzw. nabycia sprawdzającego. W 628 przypadków stwierdzono nieprawidłowości, co daje aż 59,58 proc.

Nabycie sprawdzające to procedura, w której pracownicy skarbówki nabywają towar lub usługę jako zwykli klienci, aby sprawdzić, czy przedsiębiorca wywiązuje się ze wszystkim obowiązków. Dotyczy to przede wszystkim konieczności stosowania kasy rejestrującej.