Kontrole fiskusa. Aż w 60% przypadków wykryto nieprawidłowości
Skarbówka przeprowadziła kontrole. W aż 60 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości.
W aż 60 proc. przypadków kontrole skarbówki w tym roku wykazały nieprawidłowości. Dotyczy to tylko województwa zachodniopomorskiego.
Bezwzględne kontrole fiskusa
Takie informacje przekazała Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Tylko w tym roku w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 1054 kontrole w ramach tzw. nabycia sprawdzającego. W 628 przypadków stwierdzono nieprawidłowości, co daje aż 59,58 proc.
Nabycie sprawdzające to procedura, w której pracownicy skarbówki nabywają towar lub usługę jako zwykli klienci, aby sprawdzić, czy przedsiębiorca wywiązuje się ze wszystkim obowiązków. Dotyczy to przede wszystkim konieczności stosowania kasy rejestrującej.
Dla porównania w całym zeszłym roku dokonano 1780 takich kontroli i w 810 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (45 proc.). To pokazuje, że skarbówka stosunkowo rzadko korzysta z tego narzędzia. Daje to niecałe 5 nabyć sprawdzających dziennie (wliczając weekendy). Tymczasem w jednym województwie są dziesiątki tysięcy sklepów, punktów usługowych czy lokali gastronomicznych.