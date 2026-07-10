Fintech

Kontrole fiskusa. Aż w 60% przypadków wykryto nieprawidłowości

Skarbówka przeprowadziła kontrole. W aż 60 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:43
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Kontrole fiskusa. Aż w 60% przypadków wykryto nieprawidłowości
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W aż 60 proc. przypadków kontrole skarbówki w tym roku wykazały nieprawidłowości. Dotyczy to tylko województwa zachodniopomorskiego.

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Bezwzględne kontrole fiskusa

Takie informacje przekazała Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Tylko w tym roku w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 1054 kontrole w ramach tzw. nabycia sprawdzającego. W 628 przypadków stwierdzono nieprawidłowości, co daje aż 59,58 proc.

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Nabycie sprawdzające to procedura, w której pracownicy skarbówki nabywają towar lub usługę jako zwykli klienci, aby sprawdzić, czy przedsiębiorca wywiązuje się ze wszystkim obowiązków. Dotyczy to przede wszystkim konieczności stosowania kasy rejestrującej. 

Dla porównania w całym zeszłym roku dokonano 1780 takich kontroli i w 810 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (45 proc.). To pokazuje, że skarbówka stosunkowo rzadko korzysta z tego narzędzia. Daje to niecałe 5 nabyć sprawdzających dziennie (wliczając weekendy). Tymczasem w jednym województwie są dziesiątki tysięcy sklepów, punktów usługowych czy lokali gastronomicznych. 

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Źródła zdjęć: TannySolt / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PAP