Polacy korzystają właściwie bez przerwy. Lidl zaciera ręce z radości

8 milionów Polaków ma tę aplikację

Co ciekawe, w Polsce, sieć nie chwali się oficjalnie liczbą użytkowników swojej aplikacji, ale wystarczy się rozejrzeć naokoło, aby przekonać, że posiada ją naprawdę wiele osób. Portal spożywczy podaje, że szacunkowo mowa jest o liczbie 8 milionów użytkowników na terenie Polski. Ale Lidl wraz ze swoją aplikacją rozwija się nieustannie. Lidl Plus działa już we wszystkich krajach, w których obecne są sklepy tej popularnej sieci.

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Jeśli chodzi o światowe statystyki, to aplikacja ma obecnie ponad 120 milionów użytkowników i jest naprawdę ważnym elementem strategii sieci. To właśnie dzięki niej klienci uzyskują dostęp do zniżek, bonusów, nagród oraz spersonalizowanych kuponów. To właśnie aplikacja pozwala Lidlowi budować relacje z klientami, skuteczniej kierować promocje i utrzymywać stały kontakt z kupującymi.