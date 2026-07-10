Aplikacje

Polacy korzystają właściwie bez przerwy. Lidl zaciera ręce z radości

Lidl zakończył jeden ze swoich kluczowych projektów. Udało mu się wdrożyć aplikację Lidl Plus na wszystkich rynkach, na których ma swoje sklepy. Mimo ogromnej konkurencji innych programów lojalnościowych, Polacy bardzo chętnie instalują i korzystają właśnie z tej aplikacji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:31
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Polacy korzystają właściwie bez przerwy. Lidl zaciera ręce z radości
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8 milionów Polaków ma tę aplikację 

Co ciekawe, w Polsce, sieć nie chwali się oficjalnie liczbą użytkowników swojej aplikacji, ale wystarczy się rozejrzeć naokoło, aby przekonać, że posiada ją naprawdę wiele osób. Portal spożywczy podaje, że szacunkowo mowa jest o liczbie 8 milionów użytkowników na terenie Polski. Ale Lidl wraz ze swoją aplikacją rozwija się nieustannie. Lidl Plus działa już we wszystkich krajach, w których obecne są sklepy tej popularnej sieci. 

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Jeśli chodzi o światowe statystyki, to aplikacja ma obecnie ponad 120 milionów użytkowników i jest naprawdę ważnym elementem strategii sieci. To właśnie dzięki niej klienci uzyskują dostęp do zniżek, bonusów, nagród oraz spersonalizowanych kuponów. To właśnie aplikacja pozwala Lidlowi budować relacje z klientami, skuteczniej kierować promocje i utrzymywać stały kontakt z kupującymi. 

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Lidl właśnie zakończył wdrożenie swojej cyfrowej platformy dla wszystkich klientów, jakich posiada. O fakcie tym, poinformował dyrektor i wiceprezes Lidla, Linus Hinzmann, na LinkedIn. Co to oznacza? A właśnie to, że aplikacja Lidl Plus jest już dostępna we wszystkich krajach, w których znajdziemy sklepy tej sieci. I tu już nie tylko chodzi o Europę. Ostatnim etapem międzynarodowej ekspansji Lidli było uruchomienie usługi w Stanach Zjednoczonych. 

Kostkarka do lodu
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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Portal spożywczy, retaildetail.eu