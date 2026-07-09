Aplikacje

Spotify z nową funkcją. Proste rozwiązania cieszą najbardziej

Za wyjątkiem wprowadzenia kontrowersyjnej ikony kuli dyskotekowej, Spotify nadal słucha użytkowników i bierze ich opinie pod uwagę, przy wprowadzaniu zmian i ulepszeń. Aplikacja postanowiła teraz dać korzystającym coś, na co czekali od lat. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:35
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Spotify z nową funkcją. Proste rozwiązania cieszą najbardziej
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Spotify wprowadza nowość na prośbę użytkowników

Spotify jednak słucha próśb korzystających z aplikacji. Od wczoraj firma oferuje użytkownikom funkcję, która już od lat wzbudza spore zainteresowanie. Od teraz, użytkownicy będą mogli przypinać sobie więcej niż cztery elementy w bibliotece. To ważne, bo lubimy mieć to co nas cieszy, pod ręką. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy już od dawna domagali się możliwości przypinania więcej niż cztery elementy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne JBL Live Flex Czarny
Słuchawki douszne JBL Live Flex Czarny
0 zł
429.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 429.99 zł
Słuchawki douszne JBL Tune Flex 2 ANC Biało-przezroczysty
Słuchawki douszne JBL Tune Flex 2 ANC Biało-przezroczysty
-6.21 zł
259.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 253.78 zł
Słuchawki nauszne JBL Live 780NC ANC Zielony
Słuchawki nauszne JBL Live 780NC ANC Zielony
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Advertisement

Przypomnijmy, że usługa Apple Music już latem ubiegłego roku wprowadziła w systemie iOS możliwość przypinania artystów, albumów oraz playlist w liczbie sześciu, a więc większej niż umożliwiało to Spotify. 

Drobna zmiana, a uszczęśliwiła wielu użytkowników

Często bywa tak, że niewielkie zmiany i najprostsze rozwiązania potrafią uszczęśliwić najbardziej. Spotify poszedł o krok dalej. Wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zwiększył limit pinów z czterech do 20 pozycji. Można będzie przypinać i przypinać. Bez umiaru. 

Z funkcji tej mogą korzystać, zarówno użytkownicy wersji darmowej, jak i płatnej. Od teraz można już przypinać do swojej biblioteki nawet 20 pozycji. Funkcja ta została wprowadzona we wszystkich krajach, na całym świecie. 

Image
telepolis
aplikacja Spotify Spotify nowości Spotify nowa funkcja
Źródła zdjęć: Yalcin Sonat / Shutterstock
Źródła tekstu: Spotify, 9to5mac.com