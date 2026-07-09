Spotify z nową funkcją. Proste rozwiązania cieszą najbardziej

Spotify wprowadza nowość na prośbę użytkowników

Spotify jednak słucha próśb korzystających z aplikacji. Od wczoraj firma oferuje użytkownikom funkcję, która już od lat wzbudza spore zainteresowanie. Od teraz, użytkownicy będą mogli przypinać sobie więcej niż cztery elementy w bibliotece. To ważne, bo lubimy mieć to co nas cieszy, pod ręką.

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Użytkownicy już od dawna domagali się możliwości przypinania więcej niż cztery elementy.

Przypomnijmy, że usługa Apple Music już latem ubiegłego roku wprowadziła w systemie iOS możliwość przypinania artystów, albumów oraz playlist w liczbie sześciu, a więc większej niż umożliwiało to Spotify.

Drobna zmiana, a uszczęśliwiła wielu użytkowników

Często bywa tak, że niewielkie zmiany i najprostsze rozwiązania potrafią uszczęśliwić najbardziej. Spotify poszedł o krok dalej. Wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zwiększył limit pinów z czterech do 20 pozycji. Można będzie przypinać i przypinać. Bez umiaru.