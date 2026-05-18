Spotify przeprasza i tłumaczy, że to na chwilę

Niektórzy użytkownicy Spotify zauważyli niewielką zmianę w aplikacji, która nie przypadła im do gustu. Hejt okazał się tak duży, że serwis musiał się tłumaczyć. Obiecał też, że to tylko na chwilę.

Spotify przeprasza

Spotify w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Nic dziwnego, że platforma zamierza z tej okazji świętować. Jednym z przejawów tego jest nowa ikona aplikacji. Standardowy, zielony logotyp został zastąpiony dyskotekową kulą. Zmiana niewielka i bez znaczenia dla samego użytkowania serwisu streamingowego z muzyką, ale jednak rozzłościła użytkowników.

Użytkownicy nie zostawili suchej nitki na nowej ikonie Spotify. Hejtowali ją niemal wszyscy. Czy reakcja była przesadzona? Jak najbardziej. Wiem, że większość ludzi nie lubi zmian, ale to przecież tylko ikona. Poza tym Spotify już wytłumaczyło, że to tylko na chwilę.

Okazuje się, że ikona została udostępniona właśnie w ramach celebracji 20-lecia istnienia Spotify. Jest tymczasowa. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać przywrócony klasyczny logotyp, więc nie ma powodów do kruszenia kopii o tak błahy powód.