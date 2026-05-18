Sprzęt

Laptopy Googlebook z potężnymi procesorami. Cena też może być premium

Chociaż od prezentacji laptopów Googlebook minęło już kilka dni, to wciąż nie znamy ich dokładnej specyfikacji. Jednak dokumenty sprzed roku uchylają nieco rąbka tajemnicy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Laptopy Googlebook z potężnymi procesorami. Cena też może być premium
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W zeszłym tygodniu Google pokazał swoje nowe laptopy o nazwie Googlebook. Są one pozycjonowane wyżej niż Chromebooki i nie mają ich zastąpić. Zostały stworzone od podstaw z myślą o wykorzystaniu na szeroką skalę sztucznej inteligencji Gemini. Chociaż ma to być sprzęt premium, to nadal nie wiemy, co dokładnie kryje się wewnątrz urządzeń. Jest spora szansa, że to wysokiej klasy procesory Intel Panther Lake.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja Googlebook

Wiadomo, że Googlebooki mają korzystać z procesorów Intela, Qualcomma oraz MediaTek. Jednak Google nie ujawnił, o jakie modele dokładnie chodzi. Światło na tę kwestię rzuca dokument niemal sprzed roku, który po ogłoszeniu laptopów zyskał dodatkowy kontekst.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS ROG Strix Scar 16 G635LX-U9644X 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2 x 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix Scar 16 G635LX-U9644X 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2 x 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
20999 zł - najniższa cena
Kup teraz 20999 zł
Laptop HP Omen Max 16-AH0218NW 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 5080 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop HP Omen Max 16-AH0218NW 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX 5080 DLSS 4 Windows 11 Home
-1085.39 zł
14084.39 zł - najniższa cena
Kup teraz 12999 zł
Laptop ACER Nitro V 14 AI ANV14-62 14.5" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 32GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional
Laptop ACER Nitro V 14 AI ANV14-62 14.5" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 32GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional
0 zł
9570.93 zł - najniższa cena
Kup teraz 9570.93 zł
Advertisement

We wrześniu 2025 roku w sieci pojawiły się dokumenty, w których wspominane są nowe Chromebooki o nazwie Felino. Te miały być wyposażone w układy Intel Panther Lake, 32 GB pamięci RAM oraz dyski SSD o pojemności 1 TB. Urządzenia miały być oferowane w wersji 14- oraz 16-calowej.

Dzisiaj wiemy, że takie Chromebooki ostatecznie nie powstały. Dlatego wiele osób sugeruje, że chodziło właśnie o Googlebooki, które mają być znacznie wydajniejszymi laptopami. W tym konkretnym przypadku mowa o układach z 12 rdzeniami Xe. To oznaczałoby zastosowanie albo modelu Core Ultra X9 388H, albo Core Ultra X7 366H, albo Core Ultra X7 358H. W przypadku każdego z nich mowa o 16 rdzeniach w konfiguracji 4P+8E+4LP-E i taktowaniu nawet 5,1 GHz.

Nie można też wykluczyć, że Googlebooki dostępne będą w różnych konfiguracjach. Modele premium mogłyby korzystać z układów Panther Lake, a nieco słabsze wersje z procesorów Intel Wildcat Lake. Poza tym dostępne mają być też warianty z układami Qualcomma oraz MediaTeka. Cena wciąż pozostaje tajemnicą.

Image
telepolis
Google Intel Intel Panther Lake Googlebook Googlebook specyfikacja
Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: wccftech