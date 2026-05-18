Laptopy Googlebook z potężnymi procesorami. Cena też może być premium

W zeszłym tygodniu Google pokazał swoje nowe laptopy o nazwie Googlebook. Są one pozycjonowane wyżej niż Chromebooki i nie mają ich zastąpić. Zostały stworzone od podstaw z myślą o wykorzystaniu na szeroką skalę sztucznej inteligencji Gemini. Chociaż ma to być sprzęt premium, to nadal nie wiemy, co dokładnie kryje się wewnątrz urządzeń. Jest spora szansa, że to wysokiej klasy procesory Intel Panther Lake.

Specyfikacja Googlebook

Wiadomo, że Googlebooki mają korzystać z procesorów Intela, Qualcomma oraz MediaTek. Jednak Google nie ujawnił, o jakie modele dokładnie chodzi. Światło na tę kwestię rzuca dokument niemal sprzed roku, który po ogłoszeniu laptopów zyskał dodatkowy kontekst.

We wrześniu 2025 roku w sieci pojawiły się dokumenty, w których wspominane są nowe Chromebooki o nazwie Felino. Te miały być wyposażone w układy Intel Panther Lake, 32 GB pamięci RAM oraz dyski SSD o pojemności 1 TB. Urządzenia miały być oferowane w wersji 14- oraz 16-calowej.

Dzisiaj wiemy, że takie Chromebooki ostatecznie nie powstały. Dlatego wiele osób sugeruje, że chodziło właśnie o Googlebooki, które mają być znacznie wydajniejszymi laptopami. W tym konkretnym przypadku mowa o układach z 12 rdzeniami Xe. To oznaczałoby zastosowanie albo modelu Core Ultra X9 388H, albo Core Ultra X7 366H, albo Core Ultra X7 358H. W przypadku każdego z nich mowa o 16 rdzeniach w konfiguracji 4P+8E+4LP-E i taktowaniu nawet 5,1 GHz.