Robot w walizce. Nietypowy gadżet z potężnym lokalnym modelem AI

AI w walizce zaklęty

Szybko reaguje, ma spory zasób wiedzy i jest charakterny. Taki jest Sparky, czyli wytwór jednego z użytkowników Reddit o ironicznym pseudonimie "CreativelyBankrupt". Stworzył go przy użyciu Nvidia Jetson Orin Super 16 GB i obudował wewnątrz walizki. Operuje on lokalnym modelem AI Gemma 4 E4B i dysponuje ponad 30 sensorami na kontekst sytuacyjny, a także – co najważniejsze – "ma on swoje opinie". Wyróżnia się dużymi oczami i ekspresyjną animacją na wbudowanym ekranie, a do wszystkiego nie potrzebuje łączności WiFi ani Bluetooth. Jego reakcje mają 200 ms okienko na wygenerowanie pierwszych tokenów, po czym utrzymuje tempo 14–15 tokenów/s.