Poważny błąd w OxygenOS 16. OnePlus wstrzymuje aktualizację

Telefony wpadają w pętlę restartów

OnePlus oficjalnie wstrzymał wdrażanie systemu OxygenOS w wersjach 16.0.7.XXX oraz 16.0.5.XXX. Komunikat w tej sprawie pojawił się na forum społecznościowym marki. Powodem tej decyzji są błędy oprogramowania, które utrudniają lub uniemożliwiają normalne korzystanie ze sprzętu. Po instalacji nowej wersji urządzenia zaczynają się samoczynnie restartować.

W najgorszych przypadkach smartfony wpadają w tak zwaną pętlę bootowania. Telefon nie potrafi poprawnie wczytać systemu operacyjnego i staje się bezużyteczny. Przedstawiciele firmy tłumaczą zablokowanie wysyłki chęcią ochrony sprzętu przed trwałym uszkodzeniem. Wdrażanie oprogramowania zostało wstrzymane w trybie natychmiastowym.

Trwają prace nad poprawką

Zespół inżynierów bada zaistniałą sytuację. Specjaliści szukają głównej przyczyny awarii i pracują nad poprawką. Ich zadaniem jest opracowanie łatki, która usunie problem u wszystkich klientów. Producent nie podał przybliżonej daty wznowienia procesu aktualizacji. Dystrybucja ruszy dopiero po testach oprogramowania pod kątem stabilności oraz bezpieczeństwa.

Firma wydała oświadczenie z przeprosinami za problemy. Marka zapowiedziała przegląd wewnętrznych procedur testowych. Zmiany w procesach kontroli jakości mają zapobiec przepuszczaniu podobnych awarii w przyszłości. Użytkownicy z już pobraną paczką instalacyjną powinni uważnie obserwować zachowanie swojego sprzętu. Pozostali posiadacze urządzeń tej marki muszą poczekać na ponowne uruchomienie wysyłki.

Lista zagrożonych modeli

Oświadczenie firmy nie wymienia wprost modeli dotkniętych tą awarią. Numery wersji oprogramowania jasno wskazują jednak docelowe telefony. Wersja oznaczona jako 16.0.7.XXX trafiła na serię OnePlus 15 na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Wydanie 16.0.5.XXX dotyczy natomiast znacznie większej liczby urządzeń z różnych rynków.

Problem z aktualizacją dotyczy następujących modeli smartfonów: