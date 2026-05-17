Samsung czy Vivo? Czytelnicy zdecydowali, który robi lepsze zdjęcia

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Ultra

Zacznijmy od przypomnienia, jakimi arsenałami fotograficznymi dysponują porównywane smartfony. Samsung w swoim topowym modelu podrasował nieco główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, dając mu bardzo jasny obiektyw f/1.4. Zestaw uzupełniają trzy dodatkowe „oczka” – 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (f/1.9), 50-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 5x (f/2.9), ale już nie peryskopowy, oraz 10-megapixelowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x.

Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Vivo z kolei zastosowało w swoim flagowcu dwa aparaty z matrycą 200 Mpix: główny (35 mm, f/1.85) oraz teleobiektyw peryskopowy (zoom optyczny 3,7x). Tej parze towarzyszy 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, pokryty specjalną powłoką antyrefleksyjną T*. Aparaty dostały optykę legendarnej, niemieckiej marki Zeiss.

Vivo X300 Ultra 0 opinii Vivo X300 Ultra 0 opinii Ekran 6.82" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6600mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Która Ultra robi lepsze zdjęcia?

Niemal dokładnie dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL, który smartfon robi lepsze zdjęcia: Samsung Galaxy S26 Ultra czy Vivo X300 Ultra. Zgodnie z naszą tradycją, zdjęcia nie zostały podpisane konkretnymi urządzeniami, ale pojęciami "smartfon lewy" i "smartfon prawy". Chciałem, by nasi Czytelnicy porównywali zdjęcia, a nie smartfony.

Wybór zwycięzcy nie dla każdego głosującego był prosty, o czym świadczy całkiem duża liczba głosów niezdecydowanych. Jednak ponad połowę z 762 głosów otrzymał smartfon lewy.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów Smartfon lewy 418 54,9% Smartfon prawy 189 24,8% Nie wiem, ciężko wybrać 155 20,3% Razem 762 100% Pokaż więcej

Czytelnicy zdecydowali, że zwycięzcą fotopojedynku został smartfon lewy, czyli Vivo X300 Ultra. Samsung musiał ponownie uznać wyższość chińskiej konkurencji.

Zdjęcia z obu smartfonów znajdziesz w naszym fotopojedynku.