Samsung czy Vivo? Czytelnicy zdecydowali, który robi lepsze zdjęcia
Na Polski rynek niedawno trafił topowy model marki Vivo z rewelacyjnym zestawem fotograficznym. Porównaliśmy jego możliwości z tym, co potrafi Samsung Galaxy S26 Ultra. Czytelnicy nie byli jednomyślni, ale jeden smartfon zdecydowanie wygrał nasz fotopojedynek.
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Ultra
Zacznijmy od przypomnienia, jakimi arsenałami fotograficznymi dysponują porównywane smartfony. Samsung w swoim topowym modelu podrasował nieco główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, dając mu bardzo jasny obiektyw f/1.4. Zestaw uzupełniają trzy dodatkowe „oczka” – 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (f/1.9), 50-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 5x (f/2.9), ale już nie peryskopowy, oraz 10-megapixelowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x.
Vivo z kolei zastosowało w swoim flagowcu dwa aparaty z matrycą 200 Mpix: główny (35 mm, f/1.85) oraz teleobiektyw peryskopowy (zoom optyczny 3,7x). Tej parze towarzyszy 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, pokryty specjalną powłoką antyrefleksyjną T*. Aparaty dostały optykę legendarnej, niemieckiej marki Zeiss.
Która Ultra robi lepsze zdjęcia?
Niemal dokładnie dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL, który smartfon robi lepsze zdjęcia: Samsung Galaxy S26 Ultra czy Vivo X300 Ultra. Zgodnie z naszą tradycją, zdjęcia nie zostały podpisane konkretnymi urządzeniami, ale pojęciami "smartfon lewy" i "smartfon prawy". Chciałem, by nasi Czytelnicy porównywali zdjęcia, a nie smartfony.
Wybór zwycięzcy nie dla każdego głosującego był prosty, o czym świadczy całkiem duża liczba głosów niezdecydowanych. Jednak ponad połowę z 762 głosów otrzymał smartfon lewy.
|Odpowiedź wybrana w ankiecie
|Liczba głosów
|% głosów
|Smartfon lewy
|418
|54,9%
|Smartfon prawy
|189
|24,8%
|Nie wiem, ciężko wybrać
|155
|20,3%
|Razem
|762
|100%
Czytelnicy zdecydowali, że zwycięzcą fotopojedynku został smartfon lewy, czyli Vivo X300 Ultra. Samsung musiał ponownie uznać wyższość chińskiej konkurencji.
