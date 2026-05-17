Foto

Samsung czy Vivo? Czytelnicy zdecydowali, który robi lepsze zdjęcia

Na Polski rynek niedawno trafił topowy model marki Vivo z rewelacyjnym zestawem fotograficznym. Porównaliśmy jego możliwości z tym, co potrafi Samsung Galaxy S26 Ultra. Czytelnicy nie byli jednomyślni, ale jeden smartfon zdecydowanie wygrał nasz fotopojedynek.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Samsung czy Vivo? Czytelnicy zdecydowali, który robi lepsze zdjęcia
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Ultra

Zacznijmy od przypomnienia, jakimi arsenałami fotograficznymi dysponują porównywane smartfony. Samsung w swoim topowym modelu podrasował nieco główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, dając mu bardzo jasny obiektyw f/1.4. Zestaw uzupełniają trzy dodatkowe „oczka” – 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (f/1.9), 50-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 5x (f/2.9), ale już nie peryskopowy, oraz 10-megapixelowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26 Ultra

Zobacz: Sprawdziłem Galaxy S26 Ultra. Ten detal zmienia wszystko

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
0 zł
875.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 875.17 zł
Advertisement

Vivo z kolei zastosowało w swoim flagowcu dwa aparaty z matrycą 200 Mpix: główny (35 mm, f/1.85) oraz teleobiektyw peryskopowy (zoom optyczny 3,7x). Tej parze towarzyszy 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, pokryty specjalną powłoką antyrefleksyjną T*. Aparaty dostały optykę legendarnej, niemieckiej marki Zeiss.

Vivo X300 Ultra
0 opinii
Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra
0 opinii
Ekran 6.82" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6600mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Vivo X300 Ultra

Zobacz: Test Vivo X300 Ultra. Fotograficzny potwór z funkcją telefonu

Która Ultra robi lepsze zdjęcia?

Niemal dokładnie dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL, który smartfon robi lepsze zdjęcia: Samsung Galaxy S26 Ultra czy Vivo X300 Ultra. Zgodnie z naszą tradycją, zdjęcia nie zostały podpisane konkretnymi urządzeniami, ale pojęciami "smartfon lewy" i "smartfon prawy". Chciałem, by nasi Czytelnicy porównywali zdjęcia, a nie smartfony.

Samsung czy Vivo? Czytelnicy zdecydowali, który robi lepsze zdjęcia

Wybór zwycięzcy nie dla każdego głosującego był prosty, o czym świadczy całkiem duża liczba głosów niezdecydowanych. Jednak ponad połowę z 762 głosów otrzymał smartfon lewy.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów
Smartfon lewy 418 54,9%
Smartfon prawy 189 24,8%
Nie wiem, ciężko wybrać 155 20,3%
Razem 762 100%
Pokaż więcej

Czytelnicy zdecydowali, że zwycięzcą fotopojedynku został smartfon lewy, czyli Vivo X300 Ultra. Samsung musiał ponownie uznać wyższość chińskiej konkurencji.

Zdjęcia z obu smartfonów znajdziesz w naszym fotopojedynku.

[ANKIETA:1669

Image
telepolis
fotopojedynek smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Samsung Galaxy S26 Ultra vivo X300 Ultra bitwa na zdjęcia
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl