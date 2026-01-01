Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii

Oppo vs Realme vs Vivo

Na papierze porównywane smartfony mają zbliżone możliwości fotograficzne, nawet jeśli do fotopojedynku wzięliśmy Oppo Find X9, a nie bardziej pasującą do zestawu wersję Pro. Wprowadziło to jedynie różnice teleobiektywów. W miejsce aparatów o rozdzielczości 200 Mpix z Realme GT 8 Pro i Vivo X300 Pro wpadł aparat z matrycą 50 Mpix. Reszta, czyli 50-megapikselowy aparat główny i aparat ultraszerokokątny o takiej samej rozdzielczości były do siebie bardzo podobne. Z jednym ale - jednostka ultraszerokokątna w Realme nie ma autofocusu. Z tego wynika brak możliwości zrobienia zdjęcia z bardzo małej odległości (makro).

Dalsza część tekstu pod wideo

Różnice są przede wszystkim w optyce. Vivo postawiło na współpracę z legendarną niemiecką marką Zeiss, Realme wybrało japońską markę Ricoh, a Oppo kontynuowało swoją "przygodę" z marką Hasselblad ze Szwecji. Na zdjęciach, w szczególności tych w gorszych warunkach, widać również różnice w postprocessingu. W każdym przypadku mamy do czynienia z poprawiającą zdjęcia sztuczną inteligencją, ale z różnym skutkiem.

Oppo Find X9 0 opinii Oppo Find X9 0 opinii Ekran 6.59" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7025mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Realme GT 8 Pro 6 opinii Realme GT 8 Pro 6 opinii Ekran 6.79" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Vivo X300 Pro 9 opinii Vivo X300 Pro 9 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Czytelnicy TELEPOLIS.PL wskazali lepszy fotosmartfon

Dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL, który z trzech smartfonów robi lepsze zdjęcia: Oppo Find 9, Realme GT 8 Pro czy Vivo X300 Pro. Zgodnie z naszą tradycją, aby niczego nie sugerować, nie podpisałem, które zdjęcia są z którego telefonu. Podpisałem je jako "smartfon lewy", "smartfon środkowy" i "smartfon prawy".

Można się było jednak domyślić, z czym niektórzy poradzili sobie doskonale, inni trochę mniej. Podstawową podpowiedzią było to, ze jeden ze smartfonów nie radzi sobie z bardzo bliską odległością i nie robi zdjęć makro. Kolejną wskazówką mogło być działanie AI, bardzo charakterystyczne dla jednego z porównywanych smartfonów.

A co wybrali Czytelnicy jako mistrza fotografii z Grupy BBK? Wynik był dosyć jednoznaczny, choć nie aż z taką przewagą, jak w tym przypadku.

W ankiecie oddano 627 głosów. Najwięcej z nich (356, 56,8%) otrzymał smartfon lewy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów Smartfon lewy 356 56,8% Smartfon środkowy 119 19,0% Smartfon prawy 66 10,5% Nie wiem, nie mogę się zdecydować 86 13,7% Razem 1029 100% Pokaż więcej

Zwycięzcą fotopojedynku okazał się Vivo X300 Pro (smartfon lewy). Warto w tym miejscu przypomnieć, że smartfon ten został wybrany przez redakcję TELEPOLIS.PL najlepszym telefonem minionego roku. Między innymi dzięki ogromnym możliwościom fotograficznym. Kolejne miejsca zajęły:

Oppo Find X9 (smartfon środkowy),

Realme GT 8 Pro (smartfon prawy).