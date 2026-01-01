Foto

Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii

Pod koniec 2025 roku postanowiłem porównać możliwości fotograficzne trzech chińskich smartfonów. Decydujący głos oddałem jednak Czytelnikom TELEPOLIS.PL. Oto, co z tego wyszło.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii

Oppo vs Realme vs Vivo

Na papierze porównywane smartfony mają zbliżone możliwości fotograficzne, nawet jeśli do fotopojedynku wzięliśmy Oppo Find X9, a nie bardziej pasującą do zestawu wersję Pro. Wprowadziło to jedynie różnice teleobiektywów. W miejsce aparatów o rozdzielczości 200 Mpix z Realme GT 8 Pro i Vivo X300 Pro wpadł aparat z matrycą 50 Mpix. Reszta, czyli 50-megapikselowy aparat główny i aparat ultraszerokokątny o takiej samej rozdzielczości były do siebie bardzo podobne. Z jednym ale - jednostka ultraszerokokątna w Realme nie ma autofocusu. Z tego wynika brak możliwości zrobienia zdjęcia z bardzo małej odległości (makro).

Dalsza część tekstu pod wideo

Różnice są przede wszystkim w optyce. Vivo postawiło na współpracę z legendarną niemiecką marką Zeiss, Realme wybrało japońską markę Ricoh, a Oppo kontynuowało swoją "przygodę" z marką Hasselblad ze Szwecji. Na zdjęciach, w szczególności tych w gorszych warunkach, widać również różnice w postprocessingu. W każdym przypadku mamy do czynienia z poprawiającą zdjęcia sztuczną inteligencją, ale z różnym skutkiem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Żółty
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Żółty
-750.99 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749 zł
Smartfon OPPO Reno 14 FS 5G 12/512GB 6.57" 120Hz Zielony
Smartfon OPPO Reno 14 FS 5G 12/512GB 6.57" 120Hz Zielony
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Advertisement

Oppo Find X9
0 opinii
Oppo Find X9

Oppo Find X9
0 opinii
Ekran 6.59" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.21 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7025mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Oppo Find X9. Długodystansowiec z fotograficznym zacięciem

Realme GT 8 Pro
6 opinii
Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro
6 opinii
Ekran 6.79" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Realme GT 8 Pro – test potwora ze śrubokrętem w zestawie

Vivo X300 Pro
9 opinii
Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro
9 opinii
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.21 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5440mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Vivo X300 Pro – test potwora, który chce być aparatem

Czytelnicy TELEPOLIS.PL wskazali lepszy fotosmartfon

Dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL, który z trzech smartfonów robi lepsze zdjęcia: Oppo Find 9, Realme GT 8 Pro czy Vivo X300 Pro. Zgodnie z naszą tradycją, aby niczego nie sugerować, nie podpisałem, które zdjęcia są z którego telefonu. Podpisałem je jako "smartfon lewy", "smartfon środkowy" i "smartfon prawy".

Można się było jednak domyślić, z czym niektórzy poradzili sobie doskonale, inni trochę mniej. Podstawową podpowiedzią było to, ze jeden ze smartfonów nie radzi sobie z bardzo bliską odległością i nie robi zdjęć makro. Kolejną wskazówką mogło być działanie AI, bardzo charakterystyczne dla jednego z porównywanych smartfonów.

Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii

A co wybrali Czytelnicy jako mistrza fotografii z Grupy BBK? Wynik był dosyć jednoznaczny, choć nie aż z taką przewagą, jak w tym przypadku.

W ankiecie oddano 627 głosów. Najwięcej z nich (356, 56,8%) otrzymał smartfon lewy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów
Smartfon lewy 356 56,8%
Smartfon środkowy 119 19,0%
Smartfon prawy 66 10,5%
Nie wiem, nie mogę się zdecydować 86 13,7%
Razem 1029 100%
Pokaż więcej

Zwycięzcą fotopojedynku okazał się Vivo X300 Pro (smartfon lewy). Warto w tym miejscu przypomnieć, że smartfon ten został wybrany przez redakcję TELEPOLIS.PL najlepszym telefonem minionego roku. Między innymi dzięki ogromnym możliwościom fotograficznym. Kolejne miejsca zajęły:

  • Oppo Find X9 (smartfon środkowy),
  • Realme GT 8 Pro (smartfon prawy).

Zdjęcia ze wszystkich smartfonów znajdziesz w naszym fotopojedynku.

Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii
Oppo Find X9 w Media Expert
Realme GT 8 Pro w Media Expert
Vivo X300 Pro w Media Expert
Image
telepolis
Oppo vivo Realme fotopojedynek smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Oppo Find X9 Realme GT 8 Pro Vivo X300 Pro bbk
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: opracowanie własne