Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii
Pod koniec 2025 roku postanowiłem porównać możliwości fotograficzne trzech chińskich smartfonów. Decydujący głos oddałem jednak Czytelnikom TELEPOLIS.PL. Oto, co z tego wyszło.
Oppo vs Realme vs Vivo
Na papierze porównywane smartfony mają zbliżone możliwości fotograficzne, nawet jeśli do fotopojedynku wzięliśmy Oppo Find X9, a nie bardziej pasującą do zestawu wersję Pro. Wprowadziło to jedynie różnice teleobiektywów. W miejsce aparatów o rozdzielczości 200 Mpix z Realme GT 8 Pro i Vivo X300 Pro wpadł aparat z matrycą 50 Mpix. Reszta, czyli 50-megapikselowy aparat główny i aparat ultraszerokokątny o takiej samej rozdzielczości były do siebie bardzo podobne. Z jednym ale - jednostka ultraszerokokątna w Realme nie ma autofocusu. Z tego wynika brak możliwości zrobienia zdjęcia z bardzo małej odległości (makro).
Różnice są przede wszystkim w optyce. Vivo postawiło na współpracę z legendarną niemiecką marką Zeiss, Realme wybrało japońską markę Ricoh, a Oppo kontynuowało swoją "przygodę" z marką Hasselblad ze Szwecji. Na zdjęciach, w szczególności tych w gorszych warunkach, widać również różnice w postprocessingu. W każdym przypadku mamy do czynienia z poprawiającą zdjęcia sztuczną inteligencją, ale z różnym skutkiem.
Czytelnicy TELEPOLIS.PL wskazali lepszy fotosmartfon
Dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL, który z trzech smartfonów robi lepsze zdjęcia: Oppo Find 9, Realme GT 8 Pro czy Vivo X300 Pro. Zgodnie z naszą tradycją, aby niczego nie sugerować, nie podpisałem, które zdjęcia są z którego telefonu. Podpisałem je jako "smartfon lewy", "smartfon środkowy" i "smartfon prawy".
Można się było jednak domyślić, z czym niektórzy poradzili sobie doskonale, inni trochę mniej. Podstawową podpowiedzią było to, ze jeden ze smartfonów nie radzi sobie z bardzo bliską odległością i nie robi zdjęć makro. Kolejną wskazówką mogło być działanie AI, bardzo charakterystyczne dla jednego z porównywanych smartfonów.
A co wybrali Czytelnicy jako mistrza fotografii z Grupy BBK? Wynik był dosyć jednoznaczny, choć nie aż z taką przewagą, jak w tym przypadku.
W ankiecie oddano 627 głosów. Najwięcej z nich (356, 56,8%) otrzymał smartfon lewy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.
|Odpowiedź wybrana w ankiecie
|Liczba głosów
|% głosów
|Smartfon lewy
|356
|56,8%
|Smartfon środkowy
|119
|19,0%
|Smartfon prawy
|66
|10,5%
|Nie wiem, nie mogę się zdecydować
|86
|13,7%
|Razem
|1029
|100%
Zwycięzcą fotopojedynku okazał się Vivo X300 Pro (smartfon lewy). Warto w tym miejscu przypomnieć, że smartfon ten został wybrany przez redakcję TELEPOLIS.PL najlepszym telefonem minionego roku. Między innymi dzięki ogromnym możliwościom fotograficznym. Kolejne miejsca zajęły:
- Oppo Find X9 (smartfon środkowy),
- Realme GT 8 Pro (smartfon prawy).
Zdjęcia ze wszystkich smartfonów znajdziesz w naszym fotopojedynku.