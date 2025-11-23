Pogrom 10 do 1. W tym starciu nie było litości

iPhone 17 Pro Max vs Vivo X300 Pro

Po starciu iPhone'ów, czyli bitwie "stare kontra nowe", przyszedł czas na porównanie fotograficznych możliwości topowego iPhone'a z chińskim konkurentem ze stajni Vivo. Padło na wprowadzony niedawno na rynek model Vivo X300 Pro, chwalący się optyką legendarnej marki Zeis oraz ogromnymi możliwościami fotograficznymi.

Szybkie porównanie obu pojedynkujących się smartfonów wygląda mniej więcej tak (patrz tabela poniżej).

Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max Vivo X300 Pro Główny aparat 48 Mpix, 1/1,28", 1,22µm,

24 mm, f/1.8,

dual pixel PDAF,

sensor-shift OIS, 50 Mpix, 1/1,28", 1,22 µm,

24 mm, f/1.6,

PDAF,

OIS Aparat ultraszerokokątny 48 Mpix, 1/2,55", 0,7 µm,

13 mm, 120˚, f/2.2,

PDAF 50 Mpix, 1/2,76", 0,64 µm,

15 mm, 119˚, f/2.0,

AF Teleobiektyw peryskopowy 48 Mpix, 1/2,55", 0,7 µm,

100 mm, f/2.8,

PDAF,

3D sensor‑shift OIS 200 Mpix, 1/1,4", 0,56 µm,

85 mm, f/2.7,

multi-directional PDAF,

OIS Dodatki TOF 3D LiDAR Laser AF Przedni aparat 18 Mpix,

20 mm, f/1.9,

PDAF 50 Mpix, 1/2,76", 0,64 µm,

20 mm, f/2.0,

Czytelnicy TELEPOLIS.PL wskazali lepszy fotosmartfon

Prawie dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników TELEPOLIS.PL o to, który smartfon robi lepsze zdjęcia, pokazując jednocześnie ujęcia zarejestrowane aparatami iPhone'a 17 Pro Max i Vivo X300 Pro. Aby niczego nie sugerować, nie napisałem, które zdjęcia są z którego urządzenia (choć to było bardzo łatwe do odgadnięcia). Podpisałem je jako "smartfon lewy" i "smartfon prawy".

Jeśli chodzi o zdjęcia, te z lewego smartfonu okazały się znacznie mniej przetworzone, przez co w wielu przypadkach wyglądały bardziej naturalnie. Większe zbliżenie pokazało jednak wyraźne braki w ostrości. W prawym smartfonie można zauważyć mocny postprocessing z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nawet przy powiększeniu 40x mamy do czynienia z ostrymi, gładkimi liniami, czego - nie oszukujmy się - sam sprzęt by nie zdziałał. Które podejście jest lepsze? Wybór Czytelników jest jednoznaczny.

W ankiecie oddano 1029 głosów. Najwięcej z nich (876, 85,1%) otrzymał smartfon prawy i to jego uznajemy za zwycięzcę fotopojedynku.

Wybrana odpowiedź

Wybrana odpowiedź

w ankiecie Liczba głosów % głosów Smartfon lewy 87 8,5% Smartfon prawy 876 85,1% Nie wiem, nie mogę się zdecydować 66 6,4% Razem 1029 100%