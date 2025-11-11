Bitwa Tytanów: iPhone 17 Pro Max vs Vivo X300 Pro. Kto wygra?

iPhone 17 Pro Max vs Vivo X300 Pro

W naszym kolejnym fotopojedynku postanowiliśmy porównać topowy smartfon giganta z Cupertino, czyli iPhone'a 17 Pro Max, z Vivo X300 Pro. A zaczniemy, jak zwykle, od spojrzenia na sprzęt, z którym mamy tu do czynienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone 17 Pro Max ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne, każdy o rozdzielczości 48 Mpix i każdy z autofocusem. To aparaty główny (szerokokątny, f/1.8), ultraszerokokątny (f/2.2) oraz teleobiektyw (f/2.8) z zoomem optycznym 4x. Dwa "skrajne" aparaty mają również optyczną stabilizację obrazu, realizowaną poprzez ruchy czujnika światłoczułego (tzw. sensor-shift OIS).

Z przodu topowy iPhone ma aparat do selfie o rozdzielczości 18 Mpix, oczywiście z autofocusem.

Apple iPhone 17 Pro Max 51 opinii Apple iPhone 17 Pro Max 51 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4832 / 5088mAh Pamięć wbudowana 2000 GB Zobacz więcej

W szranki z produktem Amerykanów staje Vivo X300 Pro. On również ma z tyłu trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.6, OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) i teleobiektyw o rozdzielczości aż 200 Mpix (f/2.7, OIS), z zoomem optycznym 3,5X. Wsparcie dla sprzętu stanowi tu sztuczna inteligencja, której zadaniem jest poprawa jakości zdjęć.

Aparat do selfie ma również rozdzielczość 50 Mpix (f/2.0, AF).

Vivo X300 Pro 0 opinii Vivo X300 Pro 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Który z tych smartfonów wygra w tym fotopojedynku? To zależy od Ciebie, drogi Czytelniku. Oba smartfony oferują świetne zestawy, które powinny zadowolić niejednego miłośnika fotografii mobilnej. Jednak zwycięzca może być tylko jeden.

Kilka słów o fotopojedynku

Wiemy już, jakie mamy zaplecze fotograficzne, czas więc zerknąć na zdjęcia, które z tego wyszły. Wszystkie one zostały wykonane w trybie automatycznym, z wykorzystaniem ustawień domyślnych. Scenariusz jeż prosty - bierzemy telefon do ręki i nie przejmując się grzebaniem w ustawieniach robimy zdjęcie.

Aby łatwiej było porównywać zdjęcia z obu smartfonów, wszystkie zostały pomniejszone do rozmiaru 1200 x 900 pikseli. Dodatkowo, z oryginalnych zdjęć wyciąłem fragmenty o wielkości 800 x 600 pikseli, by móc lepiej porównać szczegóły. Pod koniec artykułu znajdziesz galerię zawierającą wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Decyzję co do tego, który smartfon robi lepsze zdjęcia, pozostawiam Czytelnikom TELEPOLIS.PL. By oddać swój głos, wystarczy skorzystać z ankiety umieszczonej na końcu.

Zdjęcia nie są podpisane smartfonami, by niczego nie sugerować. Na potrzeby tego fotopojedynku, smartfon lewy to smartfon, z którego zdjęcia w porównaniu są zawsze z lewej strony, a smartfon prawy to smartfon, którego zdjęcia w porównaniach znajdują się zawsze po prawej stronie. W ten sposób nikt nie będzie się sugerował marką telefonu.

Zdjęcia dzienne w plenerze

Czas na zdjęcia. Zacznę od tych zrobionych w dzień na zewnątrz. Wszystkie zdjęcia w tym pojedynku powstały w Shanghaju, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć w chińskiej premierze smartfonów z serii Vivo X300.

Miasto, aparat ultraszerokokątny.

W chińskim ogrodzie, główny aparat.

Chińska architektura, teleobiektyw.

Daleko, ale blisko, zoom 40x.

Zdjęcia dzienne w pomieszczeniu

Ze światła dziennego można również skorzystać w zamkniętych pomieszczeniach. Kolejne zdjęcia powstały w takich właśnie warunkach, na ogół przy świetle słonecznym.

Na granicy światów, aparat ultraszerokokątny.

Hotelowe ulotki, główny aparat.

Kalendarz, teleobiektyw.

Sztuczne lepsze, zoom 10x.

Zbliżenie na litery, zoom 10x.

Z bardzo bliska, makro.

Selfie, przedni aparat.

Zdjęcia nocne

W dobrych warunkach każdy smartfon potrafi zrobić dobre jakościowo zdjęcia. A w nocy? Sprawdźmy, jak to jest w przypadku iPhone'a 17 Pro Max i Vivo X300 Pro.

Na chińskim placu, aparat ultraszerokokątny.

Nad rzeką, główny aparat.

Drapacze chmur, teleobiektyw.

Chińska architektura, teleobiektyw.

Nocny widok z okna, zoom 8x.

Bonus: filmy

Zanim przejdziemy do głosowania, jeszcze przykładowe filmy zrobione tylnymi aparatami obu smartfonów. Tym razem zarejestrowane w nocy.

Zdjęcia w pełnej rozdzielczości ze smartfonu lewego

Zdjęcia w pełnej rozdzielczości ze smartfonu prawego

Który smartfon robi lepsze zdjęcia?

Pora wybrać, który smartfon robi lepsze zdjęcia. iPhone 17 Pro Max czy nowszy Vivo X300 Pro? Niektóre zdjęcia wyglądają prawie tak samo, inne różnią się wyraźnie, przechylając szalę zwycięstwa w jedną lub drugą stronę. W którą stronę bardziej? Sam zdecyduj.

Zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu za pomocą dołączonej niżej ankiety.