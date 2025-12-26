Huawei idzie na otwartą wojnę z Nvidia. Ascendy wychodzą z Chin

Koniec kiszenia się w Chinach, Huawei jest gotowy

Decyzja Huaweia oznacza fundamentalną zmianę w układzie sił. Przez ostatnie lata seria układów Ascend (w tym flagowe modele 910B i nadchodzące 910C) była traktowana jako „ostatnia deska ratunku” dla chińskich firm, które utraciły dostęp do najwydajniejszych procesorów Nvidii (takich jak H100 czy A100) w wyniku restrykcji eksportowych Waszyngtonu.

Teraz Huawei uznał, że jego technologia jest wystarczająco dojrzała, by konkurować z amerykańskimi rozwiązaniami również poza Wielkim Murem.

Globalne Południe i Bliski Wschód - to kierunki ekspansji Huaweia

Huawei nie planuje (przynajmniej na razie) bezpośredniego uderzenia w rynki zachodnie, gdzie bariery regulacyjne byłyby nie do przebycia. Zamiast tego, chiński koncern celuje w rynki wschodzące i tzw. państwa neutralne technologicznie.

Na celowniku znalazły się przede wszystkim kraje Bliskiego Wschodu — ze szczególnym uwzględnieniem Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich — oraz dynamicznie rozwijające się gospodarki Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia.

Są to regiony, które inwestują miliardy dolarów w budowę własnej infrastruktury AI, a jednocześnie starają się dywersyfikować dostawców, aby nie uzależniać się całkowicie od technologii amerykańskiej. Huawei wchodzi w tę lukę z kuszącą propozycją: oferuje wydajne układy Ascend 910B (porównywalne z Nvidią A100 w niektórych zastosowaniach) bez politycznego bagażu i ograniczeń, jakie niosą ze sobą produkty z USA.

Chipów nie ma, ale moc obliczeniowa dostępna od ręki

Kluczowym elementem tej układanki jest nowy procesor Ascend 910C. Choć Huawei boryka się z problemami produkcyjnymi w zakładach SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), wynikającymi z braku dostępu do najnowszych maszyn litograficznych EUV, firma deklaruje gotowość do masowej produkcji.