Ten film sci-fi nie daje szans innym produkcjom. Szykuje się hit roku?

"Projekt Hail Mary" w końcu ambitne science fiction

O tym, czy im się udało zrealizować ten zamiar przekonamy się już 20 marca 2026, kiedy "Projekt Hail Mary" trafi do kin. Został zatem właściwie tylko miesiąc, aby się na ten seans przygotować.

Zwiastun ujawnia najważniejsze elementy fabuły, dlatego też ci, którzy nie życzą sobie absolutnie żadnych spoilerów, nie powinni go oglądać zbyt wnikliwie. Trailer, podobnie jak i reszta materiałów marketingowych do tego filmu, pokazuje nam dość sporo materiałów. I choć jest to adaptacja książki Andy'ego Weira, to wiadomo, że Amazon wchodzi w ten film także i ze swoim pomysłem. I ten właśnie fakt sprawia, że niezależnie od tego, czy czytaliśmy książkę, czy nie, mamy nadal dobry powód, aby film zobaczyć.

Projekt Hail Mary - o czym opowiada?

Film skupia się na losach nauczyciela nauk ścisłych, Rylanda Grace (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest, ani w jaki sposób się tam znalazł. W miarę jak pamięć wraca, zaczyna odkrywać swoją misję - ma on rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wymieranie słońca. Okazuje się, że wcale nie będzie sam - ktoś nieoczekiwany pomoże mu ocalić Ziemię od zagłady.