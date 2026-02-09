3799 zł i masz mocnego laptopa do gier pod przyszłą rozbudowę
Może i nie są to najlepsze czasy dla osób kupujących PC do gier, to jednak wciąż można znaleźć gamingowe perełki wśród laptopów, takie jak HP VICTUS 15-FB3020NW.
Owszem, nie jest to flagowy model, a raczej średniak. Jednak średniak, którego możecie kupić za 3799 zł i to w czasach, kiedy skrajne budżetowce z przestarzałym GPU rzadko są do kupienia za mniej, niż 3000 zł. A dostajemy tu laptop naprawdę kompetentny, który świetnie się prezentuje. Chociaż rzecz jasna idzie na pewne kompromisy, to nie przeszkadzają one w rozgrywce.
HP VICTUS 15-FB3020NW
Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Mamy tu 15,6-calową matrycę Full HD z odświeżaniem 144 Hz i pokryciem 62,5% palety sRGB. Zastosowanym tu układem jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy AMD Ryzen 5 240, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5600 MHz w formie dwóch kości po 8 GB. Rzecz jasna można rozbudować pamięć w przyszłości, kiedy skończy się szaleństwo z cenami podzespołów.
A skoro przy pamięci jesteśmy, to na gry i inne dane przeznaczono 512 GB NVMe. Najważniejszym elementem jest natomiast karta graficzna. Tu do czynienia mamy z teoretycznie budżetowym RTX 5050 z 8 GB vRAM. Teoretycznie, ponieważ w dzisiejszych czasach wciąż wiele laptopów oferuje RTX 4050, lub 3050 i to z mniejszą pamięcią. Biorąc pod uwagę okoliczności, cena 3799 zł naprawdę wypada dobrze.