3799 zł i masz mocnego laptopa do gier pod przyszłą rozbudowę

Owszem, nie jest to flagowy model, a raczej średniak. Jednak średniak, którego możecie kupić za 3799 zł i to w czasach, kiedy skrajne budżetowce z przestarzałym GPU rzadko są do kupienia za mniej, niż 3000 zł. A dostajemy tu laptop naprawdę kompetentny, który świetnie się prezentuje. Chociaż rzecz jasna idzie na pewne kompromisy, to nie przeszkadzają one w rozgrywce.

Dalsza część tekstu pod wideo

HP VICTUS 15-FB3020NW

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Mamy tu 15,6-calową matrycę Full HD z odświeżaniem 144 Hz i pokryciem 62,5% palety sRGB. Zastosowanym tu układem jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy AMD Ryzen 5 240, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5600 MHz w formie dwóch kości po 8 GB. Rzecz jasna można rozbudować pamięć w przyszłości, kiedy skończy się szaleństwo z cenami podzespołów.