Tyle pamięci ma mieć PlayStation 6. Szału nie ma
Pojawiły się pierwsze informacje na temat ilości pamięci RAM, którą ma mieć konsola PlayStation 6. Nie będzie ani tragedii, ani szału.
Wieści na temat ilości pamięci RAM (a tak naprawdę to współdzielonej, czyli RAM i VRAM) ujawnił KeplerL2, czyli znany i raczej ceniony w branży informator.
Ile pamięci w PlayStation 6?
Według nieoficjalnych informacji PlayStation 6 będzie wyposażone w 30 GB pamięci. Mowa o modułach GDDR7 32 Gbps. Martwić może nieco fakt, że Sony zamierza skorzystać ze 160-bitowej szyny. Przełoży się to na przepustowość na poziomie 640 GB/s, czyli nadal więcej niż w PlayStation 5 (448 GB/s) oraz PlayStation 5 Pro (576 GB/s).
Co ciekawe, KeplerL2 przekazał też informacje na temat konsoli przenośnej, nad którą ma pracować Sony. PlayStation w wersji handheldowej ma mieć 24 GB pamięci, ale tutaj nie znamy więcej szczegółów.
Wiadomo, że PlayStation 6 będzie korzystać z podzespołów AMD, w tym architektury graficznej RDNA5. Kwestią otwartą pozostaje premiera konsoli. Gdyby trzymać się wcześniejszego cyklu, to PS6 powinno zadebiutować w 2027 roku. Jednak ogromny kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND, a do tego nie najlepsze wieści ws. kluczowych surowców, mogą sprawić, że na urządzenie poczekamy kilka lat dłużej.