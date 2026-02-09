Sprzęt

Tyle pamięci ma mieć PlayStation 6. Szału nie ma

Pojawiły się pierwsze informacje na temat ilości pamięci RAM, którą ma mieć konsola PlayStation 6. Nie będzie ani tragedii, ani szału.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tyle pamięci ma mieć PlayStation 6. Szału nie ma

Wieści na temat ilości pamięci RAM (a tak naprawdę to współdzielonej, czyli RAM i VRAM) ujawnił KeplerL2, czyli znany i raczej ceniony w branży informator.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ile pamięci w PlayStation 6?

Według nieoficjalnych informacji PlayStation 6 będzie wyposażone w 30 GB pamięci. Mowa o modułach GDDR7 32 Gbps. Martwić może nieco fakt, że Sony zamierza skorzystać ze 160-bitowej szyny. Przełoży się to na przepustowość na poziomie 640 GB/s, czyli nadal więcej niż w PlayStation 5 (448 GB/s) oraz PlayStation 5 Pro (576 GB/s).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Mafia: The Old Country Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Mafia: The Old Country Gra PS5
0 zł
2879.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2879.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Minecraft Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Minecraft Gra PS5
0 zł
2639.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2639.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + LEGO Horizon Adventures Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + LEGO Horizon Adventures Gra PS5
0 zł
2657.88 zł - najniższa cena
Kup teraz 2657.88 zł
Advertisement

Co ciekawe, KeplerL2 przekazał też informacje na temat konsoli przenośnej, nad którą ma pracować Sony. PlayStation w wersji handheldowej ma mieć 24 GB pamięci, ale tutaj nie znamy więcej szczegółów.

Wiadomo, że PlayStation 6 będzie korzystać z podzespołów AMD, w tym architektury graficznej RDNA5. Kwestią otwartą pozostaje premiera konsoli. Gdyby trzymać się wcześniejszego cyklu, to PS6 powinno zadebiutować w 2027 roku. Jednak ogromny kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND, a do tego nie najlepsze wieści ws. kluczowych surowców, mogą sprawić, że na urządzenie poczekamy kilka lat dłużej.

Image
telepolis
PlayStation Sony PlayStation 6 kiedy PlayStation 6 PlayStation 6 premiera PlayStation 6 specyfikacja ps6
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: VideoCardz