Tyle pamięci ma mieć PlayStation 6. Szału nie ma

Wieści na temat ilości pamięci RAM (a tak naprawdę to współdzielonej, czyli RAM i VRAM) ujawnił KeplerL2, czyli znany i raczej ceniony w branży informator.

Ile pamięci w PlayStation 6?

Według nieoficjalnych informacji PlayStation 6 będzie wyposażone w 30 GB pamięci. Mowa o modułach GDDR7 32 Gbps. Martwić może nieco fakt, że Sony zamierza skorzystać ze 160-bitowej szyny. Przełoży się to na przepustowość na poziomie 640 GB/s, czyli nadal więcej niż w PlayStation 5 (448 GB/s) oraz PlayStation 5 Pro (576 GB/s).

Co ciekawe, KeplerL2 przekazał też informacje na temat konsoli przenośnej, nad którą ma pracować Sony. PlayStation w wersji handheldowej ma mieć 24 GB pamięci, ale tutaj nie znamy więcej szczegółów.