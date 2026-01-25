PlayStation 6 zadebiutuje później. Dużo później

PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie 2020 roku. Standardowy cykl życia konsol Sony to około 7 lat. Tyle minęło między premierą PS4 i PS5 oraz PS3 i PS4.

Czy to oznacza, że już w przyszłym roku powinniśmy spodziewać się PlayStation 6? Odpowiedź byłaby twierdząca, gdyby sytuacja na rynku była normalna. Niestety, taka nie jest. To oznacza opóźnienie i to prawdopodobnie bardzo duże opóźnienie.

Kiedy premiera PlayStation 6?

Analityk rynkowy David Gibson z firmy MST Financial przewiduje, że gracze dużo dłużej poczekają na nową generację PlayStation. Nie tylko dlatego, że trwa aktualnie kryzys na rynku pamięci RAM i wypuszczanie nowego urządzenia kompletnie nie miałoby teraz sensu. Również dlatego, że PlayStation 5 cały czas dobrze sobie radzi.

Dział gier nadal osiąga dobre wyniki w trzecim kwartale: Oczekuje się, że wyniki Sony za trzeci kwartał przekroczą oczekiwania rynku, dzięki sprzedaży zarówno gier własnych, jak i gier innych producentów. Sony prawdopodobnie wydłuży cykl życia PS5, a premiera PS6 zapewne zostanie opóźniona bardziej, niż wielu się spodziewało. stwierdził Gibson.