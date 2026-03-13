To będzie pierwszy taki zegarek Samsunga. Galaxy Watch Ultra 2 z 5G

Od premiery zegarka Samsung Galaxy Watch Ultra wkrótce miną dwa lata i coraz częściej mówi się o jego następcy – modelu Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Urządzenie doczekało się właśnie kolejnych przecieków.

Galaxy Watch Ultra 2 dostanie modem 5G

Wynika z nich, że Galaxy Watch Ultra 2 (oznaczony wewnętrznie numerem modelu SM-L716) obok dotychczasowego standardu 4G/LTE będzie korzystał z łączności 5G. Jaka będzie z tego korzyść w zegarku? Nie chodzi bynajmniej o gigabitową szybkość pobierania danych, bo w smartwatchu nie ma to aż takiego znaczenia – nikt przecież nie będzie pobierał dużych plików czy strumieniował wideo 4K (choć może słuchać muzyki w streamingu). Chodzi o jednak o to, że szybsza transmisja danych przez 5G skraca czas aktywności modemu, a dodatkowo nowszy modem powinien zapewnić stabilniejszy zasięg. W teorii powinno się to przełożyć na zauważalnie lepszy czas pracy na wbudowanym akumulatorze.

Plany Samsunga to odpowiedź na ruchy swojego największego konkurenta. Wprowadzając 5G, koreańska firma chce dogonić Apple, które zaprezentowało podobne rozwiązanie jesienią zeszłego roku w modelach Apple Watch Ultra 3 oraz Series 11. Zegarki Apple z 5G wykorzystują profil 5G RedCap (Reduced Capability), który został zaprojektowany specjalnie dla smartwatchy i urządzeń IoT. Dzięki temu modem zużywa znacznie mniej energii niż pełnoprawne układy 5G znane ze smartfonów.

Ciekawe są też przecieki dotyczące układu naprowadzającego Galaxy Watch Ultra 2. Tym razem, zamiast Exynosa W1000, Samsung ma sięgnąć po najnowszy procesor Snapdragon Wear Elite. To również korzystnie wpłynie na szybkość pracy i przede wszystkim energooszczędność. Zegarki Galaxy Watch9 mają być jednak napędzane przez Exynosa.