OnePlus N6 nadchodzi, Nowa seria zadebiutuje w lipcu

Oficjalne zapowiedzi nowej, budżetowej serii smartfonów OnePlus stały się faktem. Chiński producent, po wcześniejszych przeciekach, potwierdził nadchodzącą premierę nowej linii urządzeń – OnePlus N.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jej pierwszym reprezentantem ma być model OnePlus N6. Inna, możliwa nazwa, też wymieniana w przeciekach, to OnePlus Nord N6. Wiadomo już na pewno, że smartfon dostępny będzie w Amazonie w Indiach.

Pierwsze grafiki ujawniają, że domniemamy OnePlus N6 zadebiutuje w co najmniej dwóch wariantach kolorystycznych – zielonym oraz czarnym.

Potwierdziły się także wcześniejsze informacje dotyczące pozycjonowania sprzętu. Cena modelu OnePlus N6 ma nie przekroczyć poziomu 20 000 rupii, co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 770 zł. Pełna specyfikacja techniczna wciąż pozostaje tajemnicą, aczkolwiek cena wskazuje, że będzie to sprzęt dla mniej wymagających. Amazon zapowiada, że rynkowy debiut nastąpi w lipcu 2026 roku.

Co ciekawe, premierze OnePlus N6 mają towarzyszyć również nowe słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 4, które zaoferują ulepszoną jakość dźwięku, wydajniejszą aktywną redukcję szumów ANC oraz dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii.

Obecnie nie ma jeszcze informacji, czy nowa seria N trafi do oficjalnej dystrybucji w Europie, w tym do Polski, gdzie klienci wciąż czekają między innymi na oficjalny debiut modelu OnePlus Nord 6.