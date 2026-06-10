Ten tani OnePlus z baterią 8000 mAh totalnie miażdży konkurencję

OnePlus sypie nowościami jedna po drugiej, aż się można w tym wszystkim pogubić – w styczniu debiutowały dwa pierwsze modele OnePlus Turbo 6, później na ich bazie powstała seria OnePlus Nord CE6, teraz do tego dochodzą kolejne Turbo, ale z X w nazwie. A na tym nie koniec, bo w lipcu mają ujrzeć światło dzienne nowe modele z linii N. Czy któryś z tych telefonów dotrze do Polski? Trudno powiedzieć, doniesienia są niepokojące. Zadziwia liczba premier w Chinach, które nie mają przełożenia na ofertę OnePlusa w skali globalnej.

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Co przynosi seria OnePlus Turbo 6X?

Wyżej pozycjonowany wariant Pro został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1,5K oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz. Wersja podstawowa oferuje z kolei wyświetlacz LCD o wielkości 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+, zachowując to samo odświeżanie 144 Hz.

Różnice widać także we wnętrzu, ponieważ model Pro napędzany jest przez układ Dimensity 7400 Super, podczas gdy wariant standardowy korzysta z Dimensity 7360 Super. Oba chipy wykonano w architekturze 4 nm, a telefony dysponują maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcja foto w serii OnePlus Turbo 6X raczej nie pozwoli na artystyczne szaleństwa. W obu urządzeniach znalazł się główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, przy czym droższy wariant ma OIS oraz dodatkowy aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Wersja podstawowa otrzymała zamiast tego skromny czujnik głębi 2 Mpix.

Największe wrażenie w nowej serii robią akumulatory. W modelu OnePlus Turbo 6X Pro znalazła się bateria o pojemności aż 8000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Podstawowy model również prezentuje się znakomicie, oferując akumulator wielkości 7000 mAh z możliwością ładowania z mocą 45 W.

Edycja Pro wyróżnia się dodatkowo wyską odpornością potwierdzoną certyfikatami IP66, IP68, IP69 oraz IP69K, podczas gdy wariant podstawowy otrzymał certyfikat IP64.