Ten tani OnePlus z baterią 8000 mAh totalnie miażdży konkurencję
OnePlus rozszerzył ofertę smartfonów w Chinach, prezentując modele OnePlus Turbo 6X oraz OnePlus Turbo 6X Pro. To solidne średniaki, które wyróżniają się ogromnymi pojemnościami akumulatorów oraz fantastycznymi cenami.
OnePlus sypie nowościami jedna po drugiej, aż się można w tym wszystkim pogubić – w styczniu debiutowały dwa pierwsze modele OnePlus Turbo 6, później na ich bazie powstała seria OnePlus Nord CE6, teraz do tego dochodzą kolejne Turbo, ale z X w nazwie. A na tym nie koniec, bo w lipcu mają ujrzeć światło dzienne nowe modele z linii N. Czy któryś z tych telefonów dotrze do Polski? Trudno powiedzieć, doniesienia są niepokojące. Zadziwia liczba premier w Chinach, które nie mają przełożenia na ofertę OnePlusa w skali globalnej.
Co przynosi seria OnePlus Turbo 6X?
Wyżej pozycjonowany wariant Pro został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1,5K oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz. Wersja podstawowa oferuje z kolei wyświetlacz LCD o wielkości 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+, zachowując to samo odświeżanie 144 Hz.
Różnice widać także we wnętrzu, ponieważ model Pro napędzany jest przez układ Dimensity 7400 Super, podczas gdy wariant standardowy korzysta z Dimensity 7360 Super. Oba chipy wykonano w architekturze 4 nm, a telefony dysponują maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.
Sekcja foto w serii OnePlus Turbo 6X raczej nie pozwoli na artystyczne szaleństwa. W obu urządzeniach znalazł się główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, przy czym droższy wariant ma OIS oraz dodatkowy aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Wersja podstawowa otrzymała zamiast tego skromny czujnik głębi 2 Mpix.
Największe wrażenie w nowej serii robią akumulatory. W modelu OnePlus Turbo 6X Pro znalazła się bateria o pojemności aż 8000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Podstawowy model również prezentuje się znakomicie, oferując akumulator wielkości 7000 mAh z możliwością ładowania z mocą 45 W.
Edycja Pro wyróżnia się dodatkowo wyską odpornością potwierdzoną certyfikatami IP66, IP68, IP69 oraz IP69K, podczas gdy wariant podstawowy otrzymał certyfikat IP64.
Ceny nowych smartfonów prezentują się atrakcyjnie, zaczynając się od 1899 juanów (490 zł) za bazowy model w konfiguracji 8 GB RAM i 128 GB na dane. Ceny OnePlus Turbo 6X Pro zaczynają się od 1999 juanów, czyli ok. 1090 zł. Najdroższa wersja Pro wyposażona w 12 GB RAM i 256 GB pamięci to z kolei wydatek rzędu 2399 juanów (1300 zł).