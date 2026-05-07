OnePlus Nord CE6 i Nord CE6 Lite już są. Solidne średniaki za niewielkie pieniądze

Miesiąc temu swoją premierę miał OnePlus Nord 6, teraz dołączają do niego tasze warianty z linii CE. Mimo wyraźnych kompromisów wciąż stanowią atrakcyjną propozycję i mają szansę zająć mocną pozycję na rynku średniaków.

OnePlus Nord CE6 i Nord CE6 Lite. Czym kuszą?

Obudowa modelu Nord CE6 wyróżnia się militarnym certyfikatem MIL-STD-810H oraz wysoką odpornością na pył i wodę, co potwierdzają normy IP66, IP68, IP69 i IP69K. Wersja Lite również ma certyfikat wojskowy, jednak jej szczelność ogranicza się do podstawowego standardu IP64.

Ekran w droższym wariancie to wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1.5K, odświeżaniu 144 Hz i jasności do 1800 nitów w trybie HBM, który dodatkowo chroni szkło Crystal Guard Glass. Z kolei Nord CE6 Lite otrzymał 6,72-calowy wyświetlacz LCD FHD+ z odświeżaniem 144 Hz i jasnością sięgającą 1000 nitów.

Układ SoC i pamięć mocno różnicują oba telefony. Norda CE6 napędza Snapdragon 7s Gen 4 wspierany przez 8 GB RAM LPDDR4X i do 256 GB pamięci UFS 3.1.

W kolei wariant Lite korzysta z układu MediaTek Dimensity 7400 Apex, 6 lub 8 GB RAM oraz pamięci, którą można rozbudować kartą microSD nawet o 2 TB.

Aparaty w obu urządzeniach bazują na głównej matrycy 50 Mpix (OmniVision OV50D40) wspomaganej czujnikiem monochromatycznym 2 Mpix. Różnica polega na tym, że Nord CE6 ma optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz przedni aparat 32 Mpix, a model Lite dysponuje stabilizacją elektroniczną (EIS) i przednim aparatem 8 Mpix.

Funkcje dodatkowe w modelu Nord CE6 obejmują czytnik linii papilarnych pod ekranem, zaawansowane chłodzenie z komorą parową, technologię Aqua Touch 2.0, port podczerwieni oraz liczne funkcje sztucznej inteligencji fotograficznej zintegrowane z systemem OxygenOS 16.

Wersja Lite oferuje czytnik odcisków palców wtopiony w boczną ramkę, a wspólnym mianownikiem obu smartfonów są głośniki stereo, obsługa 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4.

Bateria to duży atut tej serii – Nord CE6 skrywa potężne ogniwo o pojemności 8000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W i imponującym ładowaniem zwrotnym 27 W, natomiast wariant Lite zasilany jest z kolei akumulatorem 7000 mAh obsługującym ładowanie 45 W i zwrotne 10 W.

