OnePlus Nord 6 oficjalnie. Bateria 9000 mAh i ekran 165 Hz to marzenia graczy

Choć o debiucie nowego Norda mówiło się już od paru tygodni, to jednak sama premiera jest pewnym zaskoczeniem. Tradycyjnie premiery tej linii przypadały na czerwiec lub lipiec, a tegoroczne przyspieszenie poprzedzone było wejściem na rynek chińskiej całkiem serii Turbo. OnePlus Nord 6 ma wiele z nią wspólnego.

Podobnie jak modele Turbo, także i OnePlus Nord 6 został zaprojektowany głównie z myślą o mobilnych graczach i najbardziej wymagających użytkownikach złaknionych wielkiej mocy. Smartfon może jednak zainteresować każdego fana marki.

Topowa wydajność i gamingowy ekran

OnePlus Nord 6 stylistycznie nie odbiega od innych telefonów marki z ostatnich miesięcy, m.in. OnePlus 15 – ma niemal identyczne kształty i wyspę aparatów. Zapewnia przy tym równie wysoką wytrzymałość na pył i wodę zgodnie z normami IP66, IP68, IP69 oraz IP69K. Przeszedł także wojskowe testy MIL-STD-810H.

Sercem nowego modelu jest układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), wspierany przez grafikę Adreno 825. W zależności od wybranej wersji użytkownicy otrzymują 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB przestrzeni na dane w szybkim standardzie UFS 4.1. Producent chwali się wynikiem 2 503 854 punktów w benchmarku AnTuTu, podkreślając jednocześnie gotowość smartfonu do obsługi popularnych gier, takich jak BGMI, Call of Duty: Mobile czy Free Fire MAX, przy płynności rzędu 165 klatek na sekundę.

Z myślą o rozrywce producent dodał jeszcze kilka usprawnień: próbkowanie dotyku z częstotliwością 3200 Hz, precyzyjny 6-osiowy żyroskop skalibrowany do bardzo czułego celowania, a także układ Touch Reflex Chip i system Spatial Audio Booster, które poprawiają wrażenia audiowizualne.

Cała rozgrywka będzie się toczyła na ekranie AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K (2772 x 1272), podobnym do tego z OnePlus 15. Ekran zapewnia zmienną częstotliwość odświeżania w zakresach 60, 90, 120, 144 oraz 165 Hz. Jego jasność w trybie HBM wynosi 1800 nitów, a jasność szczytowa przy treściach HDR sięga 3600 nitów. Wyświetlacz chroniony jest przez szkło Crystal Guard Glass, stanowiące bezpośrednią konkurencję dla Gorilla Glass Victus+, i wspiera technologię Aqua Touch 2.0, która zwiększa precyzję dotyku nawet przy mokrym ekranie lub dłoniach. W ekran wtopiony jest optyczny czytnik linii papilarnych.

OnePlus Nord 6 obsługuje 5G, Wi-Fi 7, ma moduł Bluetooth 6.0, chip NFC, a dodatkowo układ G2 Wi-Fi, zaprojektowany w celu utrzymania stabilności sygnału w zatłoczonych miejscach.

w sekcji foto jest już nieco skromniej. Na tylnym panelu znalazł się główny aparat 50 Mpix z matrycą Sony LYTIA-600 o wielkości 1/1,95 cala, obiektywem ze światłem f/1.8 oraz dwuosiową optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (112 stopni), bazujący na sensorze OmniVision OV08F z przysłoną f/2.2. Przedni aparat do selfie wykorzystuje matrycę 32 Mpix i obiektyw f/2.0. Zestaw ten pozwala na rejestrowanie wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę z tyłu oraz w 4K przy 30 klatkach na sekundę z przodu.

Jednym z najważniejszych elementów nowego Norda jest krzemowo-węglowa bateria o pojemności 9000 mAh. Taki zapas energii ma wystarczyć na ponad 2,5 dnia umiarkowanego użytkowania lub około 11 godzin nieprzerwanego grania. Smartfon wspiera szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 80 W, pozwalające na uzupełnienie energii do pełna w około 70 minut. Dodatkowo Nord 6 oferuje przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 27 W, dzięki czemu może pełnić funkcję powerbanku, a funkcja Bypass Charging umożliwia zasilanie płyty głównej z pominięciem baterii, co obniża temperaturę sprzętu podczas grania czy nagrywania w 4K.

Całość działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OxygenOS 16, dla którego producent gwarantuje 4 duże aktualizacje systemu oraz 6 lat wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Nie zabrakło bardzo dużego zestawu funkcji AI.

Dostępność i ceny

Na początek OnePlus Nord 6 wchodzi do sprzedaży Indiach, w trzech wariantach kolorystycznych: Quick Silver, Fresh Mint oraz Pitch Black. Ceny na rynku indyjskim ustalono na poziomie 38 999 rupii za wersję z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, podczas gdy mocniejszy wariant z 12 GB RAM wyceniono na 41 999 rupii – czyli są to kwoty odpowiednio około 1550 zł i 1670 zł. Świetne ceny, ale w naszych realiach telefon raczej na pewno przekroczy pułap 2 tysięcy złotych.