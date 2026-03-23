OnePlus może zniknąć z Europy. OnePlus 16 pod znakiem zapytania
Pojawiły się nowe, niepokojące doniesienia, według których OnePlus może wycofać się z rynków w Europie i USA. Znany informator Yogesh Brar twierdzi, że nadchodzące flagowce marki, takie jak OnePlus 16, mogą w ogóle nie trafić do globalnej dystrybucji.
Na początku tego roku pojawiły się informacje o rzekomym zamknięciu działalności OnePlus z powodu słabej sprzedaży, co szybko zdementował szef indyjskiego oddziału firmy. Teraz temat powraca za sprawą wpisu Yogesha Brara, który ba platformie X zasugerował wygaszanie obecności marki na światowych rynkach. Choć autor zdążył już usunąć swój wpis, celność jego wcześniejszych przecieków budzi spore obawy wśród fanów marki.
OnePlus zniknie z Europy?
Według najnowszych doniesień strategia firmy ulegnie drastycznej zmianie w zależności od regionu. Chiny i Indie, które łącznie odpowiadają za ponad 74 procent sprzedaży smartfonów tej marki, będą priorytetem, podczas gdy rynki zachodnie mogą zostać niemal całkowicie pominięte.
I tak, jak wynika z doniesienia, w Chinach działalność OnePlusa pozostanie bez zmian i będą tam dostępne wszystkie modele, w tym nadchodzące flagowce. Tych już zabraknie w Indiach, gdzie do oferty trafią tylko średniaki i budżetowce. Pozostałe regiony świata – w tym USA i Europa – nowych modeli, jak np. OnePlus 16 i 17 mogą już w ogóle nie zobaczyć.
Gdyby tak się stało, OnePlus może stać się drugim iQOO – czyli submarką Vivo, działającą głównie w Chinach i Indiach, za to nieobecną w Europie. Wszystkie te marki łączą wspólne korzenie – chińskiego giganta BBK Electronics.
Najnowsze plotki o OnePlus pokrywają się ze wcześniejszymi, podobnymi doniesieniami. Wynikało z nich, że producent może zrezygnować z kilku premier smartfonów planowanych wcześniej na 2026 rok. Chodziło przede wszystkim o rozkładany smartfon OnePlus Open 2, ale też inne modele. Teraz te spekulacje nabierają innego znaczenia – OnePlus owszem może zrezygnować z premier, ale w Europie i USA, za to niezmiennie działać w Chinach i Indiach.
Skąd taka decyzja? Od kilku dobrych miesięcy wyraźnie zmienia się strategia właścicieli marki. OnePlus usuwany jest w cień, ustępując miejsca nadrzędnej marce Oppo, a jego flagowa seria traci pewne atuty – stąd też OnePlus 15 pozycjonowany jest jako wydajny sprzęt do grania, ale już niekoniecznie fotograficzny. Ten segment ma być zarezerwowany dla flagowej serii Oppo Find X9, z tym się też wiąże zapowiedź globalnego debiutu Oppo Find X9 Ultra.
OnePlus nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia, dlatego do tych informacji należy podchodzić z dużym sceptycyzmem, pamiętając o podobnych, fałszywych alarmach w przeszłości. Niemniej nie da się ukryć, że coś jest na rzeczy.