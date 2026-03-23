OnePlus może zniknąć z Europy. OnePlus 16 pod znakiem zapytania

Sprzęt

Pojawiły się nowe, niepokojące doniesienia, według których OnePlus może wycofać się z rynków w Europie i USA. Znany informator Yogesh Brar twierdzi, że nadchodzące flagowce marki, takie jak OnePlus 16, mogą w ogóle nie trafić do globalnej dystrybucji.

Mieszko Zagańczyk 19:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Na początku tego roku pojawiły się informacje o rzekomym zamknięciu działalności OnePlus z powodu słabej sprzedaży, co szybko zdementował szef indyjskiego oddziału firmy. Teraz temat powraca za sprawą wpisu Yogesha Brara, który ba platformie X zasugerował wygaszanie obecności marki na światowych rynkach. Choć autor zdążył już usunąć swój wpis, celność jego wcześniejszych przecieków budzi spore obawy wśród fanów marki.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus zniknie z Europy? 

Według najnowszych doniesień strategia firmy ulegnie drastycznej zmianie w zależności od regionu. Chiny i Indie, które łącznie odpowiadają za ponad 74 procent sprzedaży smartfonów tej marki, będą priorytetem, podczas gdy rynki zachodnie mogą zostać niemal całkowicie pominięte. 

Advertisement

I tak, jak wynika z doniesienia, w Chinach działalność OnePlusa pozostanie bez zmian i będą tam dostępne wszystkie modele, w tym nadchodzące flagowce. Tych już zabraknie w Indiach, gdzie do oferty trafią tylko średniaki i budżetowce. Pozostałe regiony świata – w tym USA i Europa – nowych modeli, jak np. OnePlus 16 i 17 mogą już w ogóle nie zobaczyć.

Gdyby tak się stało, OnePlus może stać się drugim iQOO – czyli submarką Vivo, działającą głównie w Chinach i Indiach, za to nieobecną w Europie. Wszystkie te marki łączą wspólne korzenie – chińskiego giganta BBK Electronics.

Najnowsze plotki o OnePlus pokrywają się ze wcześniejszymi, podobnymi doniesieniami. Wynikało z nich, że producent może zrezygnować z kilku premier smartfonów planowanych wcześniej na 2026 rok. Chodziło przede wszystkim o rozkładany smartfon OnePlus Open 2, ale też inne modele. Teraz te spekulacje nabierają innego znaczenia – OnePlus owszem może zrezygnować z premier, ale w Europie i USA, za to niezmiennie działać w Chinach i Indiach.

Skąd taka decyzja? Od kilku dobrych miesięcy wyraźnie zmienia się strategia właścicieli marki. OnePlus usuwany jest w cień, ustępując miejsca nadrzędnej marce Oppo, a jego flagowa seria traci pewne atuty – stąd też OnePlus 15 pozycjonowany jest jako wydajny sprzęt do grania, ale już niekoniecznie fotograficzny. Ten segment ma być zarezerwowany dla flagowej serii Oppo Find X9, z tym się też wiąże zapowiedź globalnego debiutu Oppo Find X9 Ultra

OnePlus nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia, dlatego do tych informacji należy podchodzić z dużym sceptycyzmem, pamiętając o podobnych, fałszywych alarmach w przeszłości. Niemniej nie da się ukryć, że coś jest na rzeczy.

Image
telepolis
oneplus OnePlus 15 OnePlus 16
Źródła zdjęć: Telepolis.pl