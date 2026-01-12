OnePlus rezygnuje z flagowca. Według doniesień już na dobre

OnePlus może zrezygnować z kilku planowanych premier smartfonów w 2026 roku. Według informacji udostępnionych przez Yogesha Brara, uznanego leakera z branży mobilnej, firma przede wszystkim anulowała premierę OnePlus Open 2, następcy składanego smartfonu z 2023 roku, który zdobył wysokie oceny wśród użytkowników i recenzentów.

Yogesh Brar opublikował lakoniczny wpis na platformie X, w którym stwierdził, że premiera urządzenia została odwołana, nie wspominał jednak o powodach. Warto przypomnieć, że OnePlus już wcześniej, w lutym 2025 roku, informował o wstrzymaniu prac nad drugą generacją składaka.

Powodem podjęcia takiej decyzji w zeszłym roku była zbliżająca się wówczas premiera Oppo Find 5, czyli składanego modelu nadrzędnej firmy-marki. Wszystko wskazuje na to, że tym razem sytuacja się powtarza – zbliża się premiera Oppo Find N6, który miał też stanowić podstawę do stworzenia OnePlus Open 2. Jednak Oppo w ostatnim czasie stara się wyraźnie oddzielić swoje marki, odchodząc przy tym od takiej strategii rynkowej, która powodowała, że bardzo podobne smartfony Oppo i OnePlus konkurowały ze sobą, walcząc o tego samego użytkownika. Efektem nowego podejścia jest też przekształcenie Realme, dotąd niezależnej marki z tej samej grupy kapitałowej, w submarkę Oppo, o mniejszej sile działania.

Niestety, na tym nie koniec, a OnePlus Open 2 to nie jedyne urządzenie, które może nie ujrzeć światła dziennego. Yogesh Brar oszacował, że istnieje 90% prawdopodobieństwa odwołania premiery OnePlus 15s (który globalnie miał nosić nazwę OnePlus 15T). Leaker dodał w komentarzach, że lista anulowanych projektów jest długa i wkrótce zostanie opublikowana.

Opóźnienia może również doświadczyć seria OnePlus Nord 6, która została już wypuszczona w Chinach jako OnePlus Turbo 6. Urządzenie miało pojawić się na globalnych rynkach w marcu, ale według najnowszych informacji ten termin jest obecnie niepewny.