OnePlus rezygnuje z flagowca. W tym roku nie będzie premiery

Pierwszy OnePlus Open z 2023 roku został bardzo dobrze przyjęty przez rynek – ten rozkładany smartfon łączył płaską obudowę, wysoką wydajność, niezłą sekcję aparatów i całkiem pojemny akumulator, stając się poważną konkurencją dla Galaxy Foldów. Niektórzy uważali nawet, że OnePlus Open to najlepszy rozkładany telefon.

Fani marki liczyli na to, że jego następca, OnePlus Open 2, wejdzie na rynek w 2024 roku, do czego jednak nie doszło. W tym kontekście niemal pewna wydawała się premiera w 2025 roku, co podsycały liczne spekulacje i przecieki. Według doniesień OnePlus Open 2 miał bazować na nadchodzącym Oppo Find 5, który zapowiadany jest jako najcieńszy składany smartfon na świecie.